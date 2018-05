Salernitana, i convocati: tante defezioni, dentro 3 Primavera Esordio per Orlando, Asmah chiude la stagione con zero minuti. Zito ancora punito

Al termine della seduta di rifinitura di questo pomeriggio il mister Stefano Colantuono ha diramato la lista dei convocati per la gara in programma domani tra Salernitana e Palermo. Come potrete notare sono presenti ben tre calciatori provenienti dalla Primavera, mentre restano a casa per motivi diversi i vari Adamonis, Russo, Bernardini, Pucino, Della Rocca e Zito. Non ci sarà nessun esordio nemmeno per Asmah, tenuto fuori dalla lista ancora una volta: non capitava da anni che un giocatore chiudesse la stagione regolare con uno zero nella casella delle presenze, finanche la meteora Grillo era riuscito a giocare qualche minuto in coppa Italia in quel di Benevento un anno fa. Ecco l'elenco completo, con la Salernitana che dovrebbe scendere in campo con Radunovic in porta, Casasola e Popescu esterni e il tandem Schiavi-Monaco al centro, in mediana Akpro, Minala e Ricci supporteranno Sprocati, Bocalon e uno tra Di Roberto e Rosina, leggermente affaticato.Può essere la volta buona per Orlando: prevista una staffetta con Sprocati negli ultimi 20 minuti:

PORTIERI: Iliadis, Radunovic;

DIFENSORI: Casasola, Mantovani, Monaco, Novella, Popescu, Schiavi, Tuia, Vitale;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Gaeta, Minala, Odjer, Ricci, Signorelli;

ATTACCANTI: Bocalon, De Sarlo, Di Roberto, Orlando, Palombi, Rosina, Rossi, Sprocati.

Gaetano Ferraiuolo