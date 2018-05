Salernitana-Palermo: le probabili formazioni Le possibili scelte dei due tecnici per la sfida di questa sera

Siamo giunti all’ultimo appuntamento ufficiale stagionale per la Salernitana, che questa sera ospiterà il Palermo in un Arechi sempre in formato ridotto sugli spalti. I granata non hanno più nulla da chiedere al campionato, ma Colantuono vorrebbe chiudere senza figuracce la stagione. Dall’altra parta ai rosanero servono i tre punti, fondamentalmente per conservare la posizione in classifica (molto difficile la promozione diretta). Ma veniamo alle scelte di formazione:

Le scelte di Colantuono

Come detto il tecnico romano cercherà di mettere in campo la miglior formazione, e nella rifinitura di ieri i granata in questo senso hanno provato con insistenza la difesa a quattro con 3 centrocampisti ed un trequartista dietro due punte. Un leggero ritorno al passato, quindi, con la linea dei quattro avanti a Radunovic che dovrebbe essere composta da Casasola e Popescu terzini, con Mantovani e Schiavi centrali. A centrocampo Ricci potrebbe tornare in cabina di regia, con Akpa Akpro da un lato, ed uno tra Odjer e Minala dall’altro. Non è escluso un esordio dal primo minuto per il giovane Gaeta, ma resta un’ipotesi secondaria. In attacco Rosina avrà il solito compito di svariare dietro i vertici alti, sono in quattro per due maglie: Bocalon, Rossi, Sprocati e Palombi. In panchina, poi, spera nell’esordio anche Orlando, insieme ai giovani Novella e Del Sarno. Niente da fare per Asmah, invece, neppure convocato.

Le scelte di Stellone

I siciliani punteranno al massimo risultato con la miglior formazione, fatta eccezione per Coronado, il quale non al meglio si accomoderà in panchina. In difesa sulle fasce Aleesami e Rispoli saranno i treni, mentre a centrocampo Gnahore dovrebbe ritrovare una maglia da titolare. In attacco Trajkovski agirà dietro le due punte La Gumina-Moreo.

PROBABILE FORMAZIONE:

SALERNITANA (4-3-1-2):

P - Radunovic 90%

D - Popescu 70%

D - Schiavi 90%

D - Mantovani 90%

D - Casasola 90%

C - Odjer 55%

C - Akpa Akpro 90%

C - Ricci 70%

T - Rosina 90%

A - Bocalon 60%

A - Sprocati 60%

Panchina:

Iliadis, Monaco, Tuia, Vitale, Novella, Signorelli, Ricci, Gaeta, Minala, Del Sarno, Palombi, Orlando, Rossi.

Ballottaggi:

Popescu 70% - Vitale 30%

Odjer 55% - Minala 45%

Ricci 70% - Gaeta 30%

Sprocati 60% - Rossi 40%

Bocalon 60% - Palombi 40%

Indisponibili: Adamonis, Russo, Asmah, Bernardini, Pucino, Kiyine, Zito, Della Rocca.

PALERMO (4-3-1-2):

Pomini; Aleesami, Rajkovic, Dawidowicz, Rispoli; Chochev, Jajalo, Gnahore; Trajkovski; La Gumina, Moreo. A disp.: Maniero, Accardi, Fiordilino, Fiore, Szyminski, Guddo, Ingegneri, Coronado, Murawski, Balogh.

Simone Gallo