Fabiani al Salerno Club 2010: faremo una squadra competitiva Il d.g. in visita "non ufficiale" nella sede del club

Nella 35esima puntata di Tifosissimi, “speciale” per la presenza di un ospite d’onore, il capitano della Jomi Salerno Antonella Coppola, Campione d’Italia nella pallamano femminile, si è discusso della visita “non ufficiale ed informale“ del Direttore Generale della US Salernitana 1919, Angelo Fabiani e del dirigente Alberto Bianchi alla sede del Salerno Club 2010, nella quale si e’parlato, e tanto, di futuro “vincente” ...

Con l’intenzione da parte della società di costruire, sulla base già qualitativa della rosa di questa stagione, una squadra competitiva per l’anno del Centenario.

Inoltre il management societario si adopererà affinché l’ambiente “sano” si ricompatti in maniera unitaria attorno alla casacca granata.

Intanto nel pomeriggio il responsabile della comunicazione del sodalizio di via L.Cacciatore, Andrea Criscuolo, era presente al campo Volpe ed al termine dell’ultimo allenamento pre-Palermo ha consegnato unitamente ad Enzo Figliolia, noto artigiano di via Duomo e creatore delle statuette Minala96’, la stessa miniatura al calciatore Joseph Minala, eroe del Partenio nell’indimenticabile vittoria dell’ottobre 2017.

Il calciatore granata era visibilmente contento per la consegna del particolarissimo regalo per un gol che lo immortala per sempre nella storia granata.

Redazione Sport