Vincere contro il Palermo non solo per onorare il torneo Bisogna riscattare la sconfitta dell'andata. E contro la squadra di Ansaloni...

La Salernitana scenderà in campo venerdì sera contro il Palermo all'Arechi per l'ultima gara della regular season di Serie B. Motivazioni diverse in campo per le due squadre. I granata hanno già raggiunto l'obiettivo minimo della salvezza anticipata, i rosanero puntavano a chiudere in maniera più brillante con la promozione diretta in massima serie. Resta una piccola speranza aritmetica alla squadra di Stellone, in coincidenza di una combinazioni di risultati delle altre squadre concorrenti. In realtà, il Palermo nello stadio campano punta a un successo per mantenere una posizione utile (terzo o quarto posto) che consentirebbe di evitare i preliminari play-off, che costituiscono un'autentica lotteria.

I dati statistici del sito ufficiale della Lega B vedono una situazione a favore dei rosanero. Da parte del Palermo: gol (51 vs 57), assist e occasioni create (36 vs 38), tiri (473 vs 526), tiri in porta (179 vs 200), tiri fuori area (228 vs 286), corner (192 vs 212), percentuale contrasti (96 vs 100), passaggi (15696 vs 18680), passaggi completati (12432 vs 15315) e percentuale passaggi (79 vs 82). Da parte della Salernitana superiorità solo per: tiri dentro area (245 vs 240), cross fatti (664 vs 552), percentuale cross (41 vs 35), cross riusciti (270 vs 193), contrasti (580 vs 537) e contrasti vinti (559 vs 537). Salernitana più “cattiva” per ammonizioni (88 vs 70) ed espulsioni (6 vs 4). Tra i recordman: Sprocati per i padroni di casa, Coronado per gli ospiti.

Difficile fare un pronostico considerando i dati presi in esame. Come dicevamo, le motivazioni potrebbero fare la differenza, ma la Salernitana deve sportivamente vendicare il 3-0 della gara di andata e, soprattutto la sconfitta interna 0-2 del 20 maggio 1990 alla terzultima di campionato. L'inaspettato stop al "Vestuti" stava per compromettere la promozione in Serie B alla squadra di Ansaloni, che per fortuna riscattò la sconfitta la settimana successiva vincendo a Brindisi 1-0 con una rete di Agostino Di Bartolomei.

Ultimi incontri tra le due squadre

28/12/17 Palermo-Salernitana 3-0

25/01/04 Palermo-Salernitana 0-2

23/09/03 Salernitana-Palermo 1-1

16/03/03 Palermo-Salernitana 1-1

13/10/02 Salernitana-Palermo 3-1

Le gare di campionato ultime cinque

SALERNITANA

12/05/18 Foggia-Salernitana 1-0

05/05/18 Salernitana-Virtus Entella 1-0

01/05/18 Perugia-Salernitana 1-1

28/04/18 Salernitana-Brescia 4-2

21/04/18 Salernitana-Cittadella 1-3

PALERMO

12/05/18 Palermo-Cesena 0-0

05/05/18 Ternana-Palermo 2-3

30/04/18 Palermo-Bari 1-1

27/04/18 Venezia-Palermo 3-0

21/04/18 Palermo-Avellino 3-0

Di seguito le principali statistiche della gara:

Gol

Salernitana 51 Palermo 57

Occasioni create

Salernitana 36 Palermo 38

Assist

Salernitana 36 Palermo 38

Reti bianche

Salernitana 20 Palermo 21

Tiri

Salernitana 473 Palermo 526

Tiri in porta

Salernitana 179 Palermo 200

Percentuale tiri in porta

Salernitana 38 Palermo 38

Tiri fuori area

Salernitana 228 Palermo 286

Tiri dentro area

Salernitana 245 Palermo 240

Corner

Salernitana 192 Palermo 212

Cross fatti

Salernitana 664 Palermo 552

Percentuale cross

Salernitana 41 Palermo 35

Cross riusciti

Salernitana 270 Palermo 193

Contrasti

Salernitana 580 Palermo 537

Contrasti vinti

Salernitana 559 Palermo 537

Percentuale contrasti

Salernitana 96 Palermo 100

Passaggi

Salernitana 15696 Palermo 18680

Passaggi completati

Salernitana 12432 Palermo 15315

Percentuale passaggi

Salernitana 79 Palermo 82

Ammonizioni

Salernitana 88 Palermo 70

Espulsioni

Salernitana 6 Palermo 4

GOL

Ilija Nestorovski (Palermo) 13

Mattia Sprocati (Salernitana) 10

Riccardo Bocalon (Salernitana) 10

Igor Coronado (Palermo) 9

Antonino La Gumina (Palermo) 8

Assist e Occasioni create

Igor Coronado (Palermo) 9

Mattia Sprocati (Salernitana) 6

Gabriele Rolando (Palermo) 5

Luigi Vitale (Salernitana) 5

Mato Jajalo (Palermo) 4

AMMONIZIONI

Joseph Minala (Salernitana) 12

Luigi Vitale (Salernitana) 10

Mato Jajalo (Palermo) 10

Matteo Ricci (Salernitana) 8

Alijaz Struna (Palermo) 8

