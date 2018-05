Salernitana-Palermo, rosanero in A se… Qualche flebile speranza per la squadra di Stellone di approdare in A direttamente

Alcune curiosità riguardanti il match preview di Salernitana-Palermo

Lega B 2017-18 girone di ritorno

Dopo 20 turni del girone di ritorno, la classifica della fase discendente del campionato è la seguente: Empoli 48 punti; Venezia 37; Perugia, Parma 36; Foggia 35; Frosinone 34; Cittadella 31; Bari 30; Palermo 29; Ascoli, Salernitana 25; Brescia, Cesena 24; Carpi, Spezia 23; Pro Vercelli 22; Avellino, Novara 20; Pescara 19; Virtus Entella 17; Cremonese, Ternana 16

300 in carriera Schiavi

Gara 300 in carriera professionistica per Raffaele Schiavi, che somma finora 14 gettoni in serie A, 274 in B, 11 in coppa Italia con le divise di Salernitana, Lecce, Brescia, Vicenza, Padova, Spezia, Pescara, Frosinone e Catania, con esordio assoluto datato 26 ottobre 2004, Venezia-Salernitana 2-0 in serie B.

Le espulsioni in favore dei granata

La Salernitana è la squadra regina della Lega B 2017/18 per numero di espulsioni a favore: 8 in 41 giornate.

La fragilità granata nei 15’ finali di gara

La Salernitana è – accanto all’Avellino – una delle due squadre cadette 2017/18 che subisce il maggior numero di gol nei 15’ finali di gara: 18 i gol incassati dalle due compagini campane dal 76’ al 90’, inclusi recuperi, dopo 41 giornate.

Palermo direttamente in A se.....

Il Palermo ha ancora chances di salire direttamente in serie A in questi ultimi 90’: se vincesse all’ “Arechi” e – contestualmente – non vincesse il Parma a La Spezia e perdesse il Frosinone allo “Stirpe” dal Foggia, a pari punti 71 con i ciociari, gli scontri diretti premierebbero la formazione siciliana.

Il maggio “nero” di Stellone

Roberto Stellone ha in maggio il suo mese “nero”: 1 netto la media punti/partita, frutto di un bilancio composto da 3 successi, 3 pareggi e 6 sconfitte in 12 match disputati.

