Colantuono-Stellone, i vari precedenti Una vittoria a testa

Di seguito i vari precedenti tra Colantuono e Stellone le rispettive squadre.

I PRECEDENTI COLANTUONO - STELLONE

Una vittoria a testa

Terzo confronto tecnico in partite ufficiali tra i due allenatori: nella doppia sfida della serie A 2015/16 l’Udinese di Colantuono ed il Frosinone di Stellone hanno ottenuto un successo casalingo per parte. Nel novembre 2016 è avvenuto l’avvicendamento tra i due sulla panchina del Bari, in Lega B: Colantuono fu chiamato a sostituire Stellone.

2015/16 serie A Udinese Frosinone 1-0 (da Colantuono) 0-2 (da Stellone)

I PRECEDENTI COLANTUONO – PALERMO

Colantuono in svantaggio contro la sua ex squadra

Stefano Colantuono affronta per la tredicesima volta il Palermo in partite ufficiali. Il bilancio dei 12 precedenti vede 4 successi per l’attuale allenatore della Salernitana, 2 pareggi e 6 vittorie rosanero. Colantuono è un ex della partita, avendo guidato i siciliani in due diversi cicli, dal luglio al novembre 2007 e dal marzo all’agosto 2008: per lui 8 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte in 25 panchine ufficiali.

2003/04 serie B Catania Palermo 0-2 (da Colantuono) 0-5 (a Palermo)

2006/07 serie A Atalanta Palermo 1-1 (da Colantuono) 3-2 (a Palermo)

2011/12 serie A Atalanta Palermo 1-0 (da Colantuono) 1-2 (a Palermo)

2012/13 serie A Atalanta Palermo 1-0 (da Colantuono) 2-1 (a Palermo)

2014/15 serie A Atalanta Palermo 3-3 (da Colantuono) ----

2015/16 serie A Udinese Palermo 0-1 (da Colantuono) 1-4 (a Palermo)

2017/18 serie B Salernitana Palermo --- 0-3 (a Palermo)

I PRECEDENTI STELLONE – SALERNITANA

Bilancio in equilibrio. Il papà di Stellone ex giocatore granata negli anni ‘70

Roberto Stellone sfida per la quinta volta – da allenatore – in partite ufficiali la Salernitana: il bilancio dei 4 precedenti è di 1 successo casalingo per parte e 2 pareggi. Gaetano, padre dell’attuale allenatore del Palermo, ha giocato nella Salernitana dal novembre 1972 al giugno 1973.

2013/14 I Divisione Frosinone Salernitana 2-2 (da Stellone) 0-1 (a Salerno)

2013/14 c. Italia Lega Pro Frosinone Salernitana 0-0 (da Stellone) ---

2013/14 play-off I Div. Frosinone Salernitana 2-0 (da Stellone) ---

Maurizio Grillo