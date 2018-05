LIVE | Salernitana-Palermo: vincono i rosanero, finisce 0-2 Segui la cronaca live della gara tra Salernitana - Palermo su granatissimi.ottopagine.it

La Salernitana chiude con una sconfitta la propria stagione. Il Palermo passa 2-0 e termina la regular season al quarto posto dietro il Frosinone. Decidono le reti di Chocev nel primo tempo e di La Gumina della ripresa. Per quanto visto ii campo i siciliani hanno meritato i tre punti.

GARA TERMINATA

Quattro minuti di recupero.

43': ultimo cambio per il Palermo, entra Balogh per La Gumina.

42': ammonito Mantovani.

41': La Gumina firma il raddoppio con freddezza all'interno dell'area.

Secondo gol Palermo.

37': esordio per Orlando, il quale prende il posto di Palombi.

36': angolo per la Salernitana conquistato da Rossi.

29': Chocev è costretto ad uscire, al suo psoto entra Gnahoré, entra abche Szyminki per Moreo.

25': ammonito Vitale, secondo il direttore di gara il terzino ha simulato in area avversaria.

23': palo pieno di Trajkoviski con u ntiro da fuori area.

20': a terra Casasola e Mantovani. c'è bisogno dell'intervento dello staff sanitario.

12': Rosina si divora il gol del pareggio sparando alto da ottima posizione.

11': prova a farsi vedere anche la Salernitana, ma la difesa rosanero chiude in angolo.

8': altro esordio per un giovane granata, Novella prende il psoto di Gaeta.

6': Aleesami trova uan grande conclusione dalla distanza ma Radunovic è altrettanto bravo a deviare in angolo.

5': angolo per il Palermo.

1': primo cambio della gara, entra Vitale per Popescu.

INIZIA IL SECONDO TEMPO

Dopo 45 minuti la Salernitana è sotto di una rete. A decidere è Chocev poco prima del fischio dell'intervallo. I siciliani sono meritatamente in vantaggio per quanto visto in campo.

FINE PRIMO TEMPO

46': Chocev sigla il vantaggio per i rosanero.

Gol del Parlermo!

37': Akpa Akpro ed Aleesami si allacciano dopo un contatto, bravo il direttore di gara a sedare gli animi.

32': giallo anche per Rossi dopo un intervento in ritardo su Aleesami.

30': colpo di testa angolato di Moreo deviato in angolo con la punta delle dita da Radunovic.

22': primo giallo della gara rimediato da Rajkovic dopo una brutta entrata su Rossi.

15': è partito decisamente meglio il Palermo, con la Salernitana fin ora mai pericolosa.

8': gol annullato a Rispoli per posizione di offside, ma al replay il difensore era in palese posizione regolare.

7': Trajkovski prova la conclusione, ma Radunovic blocca in sicurezza.

5': primo angolo della gara conquistato dal Palermo.

3': fallo di mano fuori area di Casasola, è punizione per i siciliani.

1': prima incursione di Akpa Akpro, ma l'ivoriano viene chiuso sul fondo.

Ore 20:33 GARA INIZIATA

Questa sera allo stadio Arechi di Salerno, Salernitana e Palermo si contenderanno l’ultimo turno della regular season della Serie B 2017/18. I padroni di casa vorranno chiudere al meglio la stagione avanti al proprio pubblico, mentre ai siciliani servono punti importanti per difendere la propria posizione in classifica. Ma veniamo alle scelte di formazione:

Colantuono varia leggermente il modulo rispetto alle recenti uscite e schiera una sorta di 4-3-1-2 con Casasola e Popescu terzini e Schiavi-Mantovani coppia difensiva centrale. A centrocampo ritrova una maglia da titolare Ricci, il quale sarà affiancato da Akpa Akpo e da Gaeta, all'esordio dal primo minuto in Serie B. In attacco Rosina agirà alle spalle del duo Palombi-Rossi.

Stellone conferma la formazione annunciata ed anche lui schiera i suoi con il 4-3-1-2: in difesa sulle fasce Aleesami e Rispoli saranno i treni, mentre a centrocampo Murawski ritrova una maglia da titolare. In attacco Trajkovski agirà dietro le due punte La Gumina-Moreo.

Il tabellino:

SALERNITANA (4-3-1-2): Radunovic; Casasola, Mantovani, Schiavi, Popescu (1'st Vitale); Gaeta (8'st Novella), Ricci, Akpa Akpro; Rosina; Palombi (37'st Orlando), Rossi. A disp.: Iliadis, Monaco, Tuia, Signorelli, Ricci, Odjer, Minala, Del Sarno, Bocalon, Sprocati. All.: Colantuono.

PALERMO (4-3-1-2): Pomini; Aleesami, Rajkovic, Dawidowicz, Rispoli; Chochev (29'st Gnahoré), Jajalo, Murawski; Trajkovski; La Gumina (43'st Balogh), Moreo (29'st Szyminski). A disp.: Maniero, Accardi, Fiordilino, Fiore, Guddo, Ingegneri, Coronado. All.: Stellone.

Arbitro: Baroni di Firenze.

Ammonti: Rajkovic (P), Rossi (S), Vitale (S), Mantovani (S).

Reti: 46'st Chocev (P), 41'st La Gumina (P).

Spettatori: 7654.

Simone Gallo