Serie B, epilogo clamoroso: Parma in A, Novara in C Miracolo dell'Entella, il Foggia non regala nulla al Frosinone

Questo pazzo, pazzo campionato di serie B non poteva che chiudersi in modo folle. Tutti o quasi i pronostici della vigilia, infatti, sono stati totalmente ribaltati sia in vetta sia in coda, con il Parma che vince sul campo dello Spezia per 2-0 e festeggia la terza promozione consecutiva approfittando dell'incredibile passo falso casalingo del Frosinone. I ciociari avrebbero dovuto vincere contro un Foggia che non aveva più nulla da chiedere al campionato, ma hanno disputato una pessima partita subendo la rimonta al 90' e rischiando addirittura di perderla, con l'ex Mazzeo che a porta praticamente vuota e con il portiere già rassegnato al peggio ha sbagliato uno stop elementare incespicando sul pallone. A nulla è valso l'assalto finale dei padroni di casa, sotto lo sguardo incredulo del presidente Stirpe e del tecnico Longo, messo spesso in discussione durante la stagione per non aver saputo condurre in porto un'autentica fuoriserie. A questo punto, con il morale sotto i tacchi e con i calciatori visibilmente nervosi e contrariati, i laziali dovranno cercare di andare in serie A attraverso i play off, un'impresa non semplice dal momento che agli spareggi promozione parteciperanno formazioni accreditate e che hanno dimostrato durante l'anno di saper giocare al calcio. Il Palermo ha chiuso al quarto posto nonostante il 2-0 di Salerno, alle sue spalle Bari, Cittadella, Venezia e Perugia, con gli umbri che hanno perso per 2-1 ad Empoli (ancora in gol Donnarumma) rovinando l'esordio in panchina di Nesta, chiamato in settimana in sostituzione dell'esonerato Breda.

In coda è accaduto praticamente di tutto. A Castori è riuscito il miracolo Cesena: Kupisz al 79' ha regalato un successo fondamentale ai romagnoli, ma la Cremonese è riuscita ugualmente a salvarsi in virtù dei risultati arrivati dagli altri campi. Il vero colpo è quello della Virtus Entella che, in una sorta di finale anticipata, sbanca il campo di Novara condannando i piemontesi all'incredibile retrocessione. Un'altra avventura negativa per il tecnico Di Carlo, un colpo durissimo per una società che a inizio anno sognava addirittura i play off, che a gennaio si era rinforzata con Puscas, ma che è letteralmente crollata sul campo negli ultimi due mesi. La sfida play out sarà tra Ascoli ed Entella, con il Brescia ed il Pescara salvi con un pizzico di affanno in più. Nessun problema per l'Avellino a Terni, stesso discorso per il Cittadella che ha battuto la derelitta Pro Vercelli. Ecco la classifica finale: Empoli 85, Parma, Frosinone 72, Palermo 71, Venezia, Bari 67, Cittadella 66, Perugia 60, Foggia 58, Spezia 53, Carpi 52, Salernitana 51, Cesena 50, Cremonese, Brescia, Pescara, Avellino 48, Ascoli 46, Entella, Novara 44, Pro Vercelli 40, Ternana 37.

Gaetano Ferraiuolo