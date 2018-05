Stellone: "Vittoria meritata. Salernitana? Ottima squadra" Il mister: "Rammaricati per la mancata promozione"

In sala stampa è intervenuto l'allenatore del Palermo Roberto Stellone, piuttosto soddisfatto per la vittoria conquistata a Salerno, ma dispiaciuto per la mancata promozione diretta. Il tecnico, accostato alla panchina granata, per la prima volta in carriera ha espugnato l'Arechi ed ha commentato così la gara vinta per 2-0 con pieno merito: "Abbiamo giocato una buona partita, con tante occasioni per noi e quasi zero per la Salernitana. Sono contento della vittoria e della prestazione, peccato non ci sia stato il miracolo sugli altri campi. Il Frosinone ha pareggiato, ma il Parma ha vinto e noi ci teniamo questo quarto posto; speriamo di recuperare quante più persone possibile perché nei play off incidono tutti i fattori. Nelle 4 partite della mia gestione abbiamo conquistato 8 punti, ma c’è un piccolo rimpianto per la rete del Bari arrivata al 90’ che è risultata determinante. Col Cesena è finita 0-0, ma abbiamo sbagliato un rigore e creato diverse occasioni. Peccato, ma ora dobbiamo recuperare sul piano fisico per disputare i pareggi nel modo migliore. Non siamo messi benissimo perché abbiamo diversi giocatori in infermeria, ma ci sono 2-3 giorni di riposo che potrebbero essere molto utili. Dobbiamo lavorare e sono fiducioso perchè ho visto una squadra compatta, che ha rischiato pochissimo” . Infine una battuta sull'avversario: “La Salernitana ha vissuto un campionato tra alti e bassi ottenendo una salvezza tranquilla, la rosa era importante così come la piazza e per come si erano messe le cose l’importante è aver mantenuto la categoria. Io a Salerno? Ogni volta che una squadra doveva cambiare allenatore usciva fuori il mio nome”.

Gaetano Ferraiuolo