VIDEO|Novella:che emozione! Resterei a vita con la Salernitana Esordio per il giovane calciatore: "Mi stava scoppiando il cuore. Tranquilli: lotteremo per la A"

Intervistato in esclusiva dalla redazione di OttoChannel durante la trasmissione OffSide, il giovane calciatore della Salernitana Mattia Novella ha parlato dell'esordio con la maglia granata, delle sue sensazioni ed anche del futuro, sottolineando più volte che il suo sogno sarebbe quello di restare in pianta stabile in prima squadra: "E’ stato un esordio emozionante, sono un ragazzo di Salerno e giocare nello stadio dove sono cresciuto è una grande gioia. Un momento indescrivibile, solo un salernitano può capire determinate sensazioni. Sto iniziando a diventare grande, ma devo rimanere con i piedi per terra perché è soltanto un punto di partenza, devo fare sempre meglio per meritare questa maglia. Futuro? Per il momento mi godo questa serata, ovviamente vorrei restare a vita con la casacca della Salernitana e farei di tutto per il cavalluccio marino e per questa tifoseria straordinaria. Mi stava scoppiando il cuore quando il mister mi ha detto che sarei dovuto entrare, è stato il coronamento di una stagione fatta di sacrifici e in cui ho dato tutto me stesso per migliorare. L’anno prossimo dobbiamo puntare alla serie A: noi giochiamo per la gente e spero che il pubblico ci sosterrà sempre, daremo sempre il massimo….sempre forza Salernitana”. E' il secondo calciatore della Primavera granata che esordisce in prima squadra, una grande soddisfazione per tutti coloro che hanno fatto parte del settore giovanile: “Gaeta ha esordito sabato, a me è toccato oggi, ma ci sono tanti ragazzi che meritano questa soddisfazione e auguro loro il meglio. Dedico questo momento alla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto, è una serata indimenticabile”.

Gaetano Ferraiuolo