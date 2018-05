Colantuono: "A breve programmeremo il futuro con la società" Il mister: "Non abbiamo mai rischiato nulla, bravi a superare momento delicato"

Intervistato dai colleghi di Sky nell'immediato post partita, il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha analizzato brevemente quella che è stata la stagione di una squadra che, con un pizzico di fortuna in più, avrebbe potuto ambire all'ottava posizione. Ecco le dichiarazioni del trainer granata: "Se volessimo analizzare la situazione a 360° potremmo dire che il bilancio della stagione non può sicuramente essere eccellente, ma la Salernitana ha disputato comunque il suo buon campionato giocandosela alla pari con tutte e mettendo in difficoltà anche formazioni di un certo livello e che occupano le prime posizioni della classifica. Se non avessimo perso qualche punto per strada avremmo potuto chiudere il campionato più vicini alla zona play off, ma in un'annata così lunga e particolare fa comunque piacere non esserci mai ritrovati nelle posizioni pericolose: c'è stato un momento di difficoltà, ma non abbiamo mai occupato la zona retrocessione e ai calciatori faccio i complimenti perchè abbiamo fatto quadrato remando nella stessa direzione. Abbiamo chiuso la stagione facendo esordire anche qualche ragazzo e la crescita passa anche attraverso questi momenti. Futuro? Programmeremo a breve con società e dirigenza una stagione che farà festeggiare il centenario alla Salernitana e nella quale sono convinto vorremo far bene".

Gaetano Ferraiuolo