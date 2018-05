Le pagelle: bravi i giovani, Mantovani una certezza Attento Radunovic, Schiavi un leader. Palombi, ennesimo flop

Si chiude la stagione della Salernitana, purtroppo con una sconfitta casalinga a cospetto di un Palermo che ha dominato nel primo tempo e gestito nella ripresa. Risultato tutto sommato giusto, peccato che i granata non abbiano capitalizzato una buona occasione con Rosina nei secondi 45 minuti che poteva permettere di conquistare l'1-1 e di archiviare il campionato con un score casalingo migliore. Tra le note liete della serata indubbiamente l'esordio di Novella e la prima di Gaeta da titolare, finalmente si è visto anche Orlando che ha lasciato intravedere doti interessanti. Ecco le nostre pagelle:

Radunovic 6,5: se nel primo tempo il Palermo non la chiude buona parte del merito è del portiere granata, bravo a farsi trovare pronto ed a respingere al mittente gli assalti degli scatenati attaccanti rosanero. Nulla può sulla rete dell'1-0, nella ripresa intervento fantastico su Chochev

Casasola 5,5: soffre tantissimo nei primi 25 minuti, dalle sue parti transitano Traijkovski e Aleesami che sono clienti scomodissimi e lo mettono in grossa difficoltà impedendogli di spingere sulla corsia di competenza. Dopo uno stop sbagliato a inizio ripresa si desta dal torpore e compie un paio di buoni salvataggi

Mantovani 7: fatta eccezione per il giallo rimediato nel finale non sbaglia praticamente nulla, conferma del fatto che anche l'eventuale partenza di Tuia non rappresenterebbe un problema perchè in casa c'è già chi può fare la differenza.

Schiavi 6,5: mezzo voto in meno perchè forse poteva uscire prima sul tiro di Chochev, ma per mezz'ora è un muro e salva tutti i palloni che transitano dalle sue parti

Popescu 5,5: sforna un bel cross al centro senza trovare adeguata assistenza, col passare dei minuti soffre la velocità di Rispoli e va in affanno

Ricci 5: è stata una delle delusioni di questa stagione, il suo rendimento è complessivamente mediocre pur essendo un calciatore di qualità. Sbaglia tantissimo e innesca le ripartenze del Palermo

Gaeta 6: svolge diligentemente il compito raddoppiando le marcature su un cliente scomodo come Rispoli, è bravo a non strafare e a seguire tutte le indicazioni dell'allenatore. Bravo

Akpa Akpro 6,5: salva un gol praticamente fatto in avvio di gara, quando prende palla si vede che ha qualità. Si perde un pochino nel finale a causa della stanchezza, ma è stato un ottimo colpo di mercato. Suo un tentativo dalla distanza senza fortuna

Rosina 6: ha sui piedi la palla dell'1-1, ma la regala ai tifosi del Palermo. Leggermente meno brillante rispetto all'ultimo mese, ma è bravo nell'uno contro uno e prova in ogni modo ad ispirare l'acerbo tandem offensivo

Rossi 6: fa arrabbiare Colantuono quando sbaglia una sponda sprecando uno schema da palla inattiva, ma rispetto al compagno di reparto sgomita, lotta, combatte e ci crede. Sicuramente si può ripartire anche da lui

Palombi 4,5: ennesima prova incolore di un ragazzo che si sentiva pronto per la A, ma che giocando così farà fatica a trovare squadra in B l'anno prossimo. Sempre in ritardo, sempre poco cattivo, sempre posizionato male

Novella 6: ottimo impatto sulla gara, un'altra delle belle notizie della serata

Vitale 5: si fa ammonire per simulazione, sbaglia un'infinità di appoggi e si fa saltare con una certa facilità

Orlando 6: entra e ci prova subito, poco dopo guadagna una punizione dopo un bel dribbling. Meritava miglior fortuna

Colantuono 6: perde la quinta partita in casa, record negativo della gestione Lotito. Ha avuto il coraggio di far giocare i calciatori di proprietà e i giovani, è una nota a favore suo, della dirigenza e della società.

Gaetano Ferraiuolo