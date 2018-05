Mantovani: "Voglio restare a Salerno, grazie tifosi" Parla il difensore: "Vogliamo festeggiare alla grande il centenario"

Tra i migliori in campo in assoluto ancora una volta, il difensore della Salernitana Valerio Mantovani si è espresso così ai microfoni di Sky: “Anzitutto mi preme fare un ringraziamento a tutti i nostri tifosi, è stata una stagione particolarmente dura e complicata, ma il loro sostegno non è mai mancato nè in casa, nè in trasferta e senza dubbio ci ha dato una spinta in più che ha garantito risultati importanti contro squadre attrezzate. In un periodo della stagione abbiamo fatto bene, purtroppo in alcuni momenti capitava di non raccogliere quanto seminato, ma non abbiamo mai rischiato nulla di particolare e siamo stati bravi a rimanere uniti. Futuro? Personalmente ho altri due anni di contratto e come ho sempre detto mi farebe piacere rimanere. Sappiamo quanto la tifoseria stia aspettando la ricorrenza del centenario, è l'occasione giusta per regalarci ancora qualche bella soddisfazione e sono convinto che la società, come sempre, farà di tutto per allestire una rosa forte. Io spero di farne parte".

Redazione Sport