Due prodezze, tanti progressi: la partita di Radunovic Il portiere ha disputato un buon girone di ritorno

C'è anche Boris Radunovic tra i protagonisti di un girone di ritorno non brillantissimo, ma che ha permesso a tanti calciatori di riscattare una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative. Il portiere granata ha salutato forse definitivamente l'Arechi con una prestazione da 6,5 in pagella, merito di alcuni interventi scenografici, quanto fondamentali che hanno consentito alla Salernitana di restare in gara e di chiudere con un passivo non troppo pesante. Nei primi 20 minuti i rosanero hanno sfiorato il gol a ripetizione, ma prima un salvataggio miracoloso di Akpro, poi i voli del pipelet scuola Atalanta hanno evitato il peggio; ottima una deviazione in corner su colpo di testa di La Gumina, precisa un'uscita ad anticipare Rispoli che si stava involando sulla sinistra. Nella ripresa, invece, una delle parate più belle della stagione, un volo all'incrocio dei pali su una sassata di Traijovski dai 25 metri che ha strappato applausi al folto pubblico dell'Arechi. Nulla ha potuto, invece, sulle reti subite, una nata da una conclusione all'incrocio dei pali, l'altra da una bella azione corale del Palermo. Nel complesso, dunque, Radunovic ha lasciato un discreto ricordo e potenzialmente è un portiere che può crescere ancora molto e che, quasi certamente, nella prossima stagione giocherà in serie A. Se poi la Salernitana lo ricontattasse prospettando un progetto vincente...

Gaetano Ferraiuolo