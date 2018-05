Tuia, la decisione: attenderà ancora la Salernitana Va avanti la trattativa con il Benevento, ma...

Importanti sviluppi nella vicenda relativa al rinnovo contrattuale di Alessandro Tuia. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, il calciatore avrebbe comunicato al procuratore la volontà di aspettare almeno fino alla prima settimana di giugno un eventuale segnale da parte della Salernitana con la speranza che, come accaduto al collega Bernardini, le parti possano arrivare ad un accordo e rompere il ghiaccio dopo l'inatteso gelo degli ultimi tempi. La panchina contro il Palermo, tuttavia, potrebbe celare anche altri tipi di scelte: sembra, infatti, che la società non abbia apprezzato particolarmente le dichiarazioni sul suo futuro rilasciate tramite facebook durante una cerimonia del club Mai Sola, un modo sicuramente involontario di non "rispettare" il silenzio stampa imposto da febbraio ad ogni tesserato. Ad ogni modo Marco Mezzaroma spinge per la riconferma, ma aspetta prima di parlare con Fabiani e Colantuono che, in realtà, preferirebbe affiancare a Bernardini, Mantovani e Schiavi un centrale più forte dal punto di vista fisico. Il Benevento resta sulle tracce di Tuia, ma tutto sommato i giallorossi possono contare su una difesa già pronti per la B ancor di più se dovesse tornare subito a disposizione il capitano Lucioni. Ancora una decina di giorni e il quadro sarà più chiaro.

Redazione Sport