Salernitana, un nome nuovo per la porta Ecco le ultime indiscrezioni

E' caccia ad un portiere in casa Salernitana. Come rimarcato questa mattina in un articolo a parte, la dirigenza e la società stanno cercando un numero uno affidabile e che non faccia rimpiangere il partente Radunovic, destinato a restare in serie A e contattato di recente anche dall'Empoli neopromosso. Le indiscrezioni più concrete parlano della volontà di Lotito di riconfermare Adamonis, ma Colantuono a quel punto chiederebbe un dodicesimo di esperienza che possa giocarsi il posto con lui in ritiro prima della scelta finale; situaizone, naturalmente, che Adamonis boccerebbe a prescindere dal momento che già quest'anno si aspettava di scalzare Radunovic. E così ecco comparire sul taccuino del direttore sportivo Fabiani tanti nominativi pronti a far fare il salto di qualità ad un reparto già molto forte e che proprio per questo non può prescindere da un grande portiere. Si vocifera di un contatto con il Pordenone per Simone Perilli, classe 1995 di origini romane che sarebbe stato proposto proprio dalla dirigenza neroverde in virtù degli ottimi rapporti con la Salernitana che, a sua volta, nell'ambito dell'operazione potrebbe inserire diversi elementi in lista di sbarco: da Kadi a Cicerelli passando per Zito (che però non vuol saperne di andar via), Popescu e il portiere Russo. Retrocedesse l'Entella si potrebbe riaprire la pista Iacobucci, vicino alla Salernitana già nel 2015 prima della firma di Strakosha

Redazione Sport