La Salernitana per l'attacco ha le idee chiare Due calciatori della Ternana nel mirino

La Salernitana oltre a rinforzare il centrocampo, dovrà necessariamente ritoccare anche il reparto avanzato. Gli addii di Palombi e il quasi di Rossi spingono il ds Fabiani a trovare delle valide alternative. Se dovesse restare Bocalon, si dovrà cercare necessariamente almeno un attaccante da doppia cifra. La retrocessione della Ternana potrebbe spingere il presidente Ranucci a cedere quei calciatori che resterebbero malvolentieri in un torneo di Serie C. Tra questi c'è di sicuro Adriano Montalto ('88), già ex granata, che ha collezionato quest'anno in maglia biancoverde 34 presenze, realizzando 20 gol. Il calciatore deve recuperare da un infortunio che lo ha tenuto fuori nell'ultima parte della stagione ed è molto ambito in cadetteria e anche in massima serie, considerato che su di lui oltre alla Salernitana c'è anche la neopromossa Empoli. Insieme a Montalto la Salernitana potrebbe trattare anche Mirko Carretta ('90), 35 presenze e 7 gol nel torneo appena concluso. Anche quest'ultimo però è molto ambito in serie A. Insomma c'è da battere una dura concorrenza per averli. Entrambi gli attaccanti piacciono molto a Fabiani e a Colantuono e chissà che il ds rossoverde Pagni, che con Lotito è sempre in ottimi rapporti, non possa strizzare l'occhio ai granata.

Maurizio Grillo