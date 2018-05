Salernitana, tre nomi importanti per il centrocampo Ecco le ultime indiscrezioni

E' opinione abbastanza diffusa che la Salernitana debba rinforzarsi anzitutto a centrocampo, ancor di più dopo le certe partenze di Minala e Della Rocca e quelle assai probabili di Ricci, Zito e Signorelli. Detto ampiamente di Bellomo e dell'imminente triennale ad Akpro che sarà depositato in Lega forse anche prima del 30 giugno, la società ha cerchiato in rosso tre nomi di grandissimo interesse e che potrebbero spostare gli equilibri: il primo è sempre quello di Di Gennaro, reduce da un infortunio, poco utilizzato da Inzaghi, richiesto anche da 2-3 club di serie A, ma eventualmente tentato dalla possibilità di essere al centro di un progetto vincente, magari dietro prolungamento del contratto con la Lazio. Piacciono tantissimo anche due calciatori che lasceranno Benevento: il duttile Del Pinto, accostato alla Salernitana già a gennaio, e soprattutto il fantasista Memushaj, seguito dal ds Fabiani fino alle 22:59 del 31 gennaio nonostante la concorrenza agguerrita del Bari, ma alla fine rimasto in giallorosso per sperare di contribuire alla salvezza. Inutile dire che l'ex Pescara ha un ingaggio altissimo, nettamente fuori dai parametri imposti da Lotito e Mezzaroma. La Juve Stabia potrebbe cedere il gioiellino Mastalli: occorrono almeno 250mila euro. Più facile guardare le rose di chi è retrocesso e proprio per questo si segue con interesse Germano della Pro Vercelli

Redazione Sport