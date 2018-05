Patto play off: si cercano due attaccanti Conferme per Montalto e La Mantia

Si è svolto a Roma nei giorni scorsi l'atteso summit tra i presidenti Lotito e Mezzaroma, il direttore sportivo Angelo Fabiani e il tecnico Stefano Colantuono che, prima di confermare la volontà di proseguire il suo rapporto lavorativo con la Salernitana, ha inteso ricevere garanzie non solo sulle strutture, ma anche e soprattutto sulle potenzialità della squadra che verrà. Dichiarazioni di rito a parte la rosa subirà diverse modifiche, solo il reparto difensivo potrebbe restare abbastanza invariato sebbene calciatori come Tuia, Monaco e Popescu (forse anche Vitale) siano destinati a giocare altrove per motivi differenti. Anzitutto serve rinforzare il reparto offensivo e gli attaccanti che arriveranno saranno almeno due: uno potrebbe già essere messo sotto contratto prima della partenza per il ritiro, l'altro potrebbe essere scelto con maggiore calma ad agosto, quando si libereranno elementi di un certo spessore a prezzi più vantaggiosi. Il nome in cima alla lista dei desideri è sempre quello di Adriano Montalto: il calciatore, tra le tante proposte arrivate, sembra orientato a scegliere la Salernitana anche per la voglia di tornare in quello stadio che gli ha regalato molte emozioni e nel quale ha segnato una sola volta, contro la Reggiana tra l'altro infortunandosi mentre calciava.

L'agente avrebbe confermato che ci sono stati notevoli passi in avanti nella trattativa, ma giornali nazionali parlano di sondaggi concreti anche da parte di club di categoria superiore. La sensazione è che prevarrà in Montalto la voglia di sposare un progetto a prescindere dall'aspetto economico. L'eventuale arrivo dell'attaccante- che, numeri alla mano, è stato super soltanto quest'anno in termini realizzativi- non escluderebbe affatto quello di un altro centravanti fisicamente forte e che possa comporre un tandem di livello per la categoria. Come anticipammo un mese fa si aspetta di capire quale sarà il destino dell'Entella prima di sferrare l'assalto decisivo per La Mantia, richiesto già a gennaio nell'ambito dell'operazione Gatto, ma ritenuto incedibile. Occhio ai possibili nomi a sorpresa: Marilungo è stato proposto, ma non entusiasma nè lo staff tecnico, nè la dirigenza, Volpicelli partirà per il ritiro, ma quasi certamente sarà dirottato altrove, in odore di riconferma Alessandro Rossi e Francesco Orlando così come Riccardo Bocalon.

