Dal Piemonte: Salernitana su tre calciatori del Novara Le ultime indiscrezioni: contatti con la dirigenza biancazzurra

Stando a quanto riportato non solo dal portale Tuttomercatoweb, ma anche da molte altre testate nazionali e piemontesi si potrebbe aprire un vero e proprio asse di mercato tra la Salernitana e il Novara appena retrocesso. La compagine granata, infatti, sarebbe interessata a due calciatori che, stando a quanto si legge, sarebbero stati indicati proprio dal tecnico Stefano Colantuono: il difensore Magnus Troest, centrale di piede destro alto 190 centimetri di 31 anni reduce da discreti campionati in cadetteria e con trascorsi importanti in A a Parma, e l'esterno offensivo Gianluca Sansone, oggetto del desiderio di numerose società cadette che, in realtà, per la dirigenza granata non rappresenta una primissima scelta soprattutto in considerazione dell'età e di qualche infortunio patito nell'ultima annata, durante la quale sia Corini, sia Di Carlo non lo hanno considerato un titolare inamovibile. Sempre colleghi piemontesi assicurano che, per motivi diversi, altri due giocatori andranno via e sarebbero stati proposti alla Salernitana per il momento senza successo: l'esperto centrale Mantovani (che di recente, alla nostra redazione, ha dichiarato di aver avuto contatti in passato con la società granata e di essere affascinato da uno stadio come l'Arechi) e il centravanti Macheda, in verità accostato al cavalluccio marino pure l'estate scorsa, ma blindato dal Novara. Siamo ancora a fine maggio ed è tutto molto prematuro, ma nella lunga lista di Fabiani ci sarebbero anche questi 4 interessanti nominativi.

Redazione Sport