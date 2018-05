L'indiscrezione: e se restasse Radunovic? Il portiere potrebbe arrivare a Salerno tramite la Lazio

"Non è detto che non possa restare a Salerno uno dei due portieri che abbiamo già avuto in rosa quest'anno" ha detto Alberto Bianchi durante l'ultima puntata di "Granatissimi", parole non certo dette a caso dal momento che, nel lungo confronto tra società e allenatore, si è parlato anche del portiere. Lotito, in verità, avrebbe spinto per Adamonis, desideroso di giocarsi le sue carte da titolare in una piazza che già conosce, ma evidentemente reputato ancora acerbo per un campionato importante. E così chissà che, a sorpresa, non possa restare Radunovic. Stando a quanto riportato questa mattina dal quotidiano La Città, infatti, il patron starebbe pensando di intensificare i contatti con l'Atalanta e di acquisirne il cartellino a titolo definitivo tramite la Lazio per poi girarlo in prestito alla Salernitana, operazione fatta già tempo addietro con Ronaldo e che permetterebbe al mister di allenare un giocatore che già conosce e che, pur commettendo qualche errore clamoroso, nel girone di ritorno è cresciuto tanto. Gli ottimi rapporti tra Lazio ed Atalanta e tra Fabiani e l'agente Giuffredi potrebbero permettere di chiudere l'affare, ma la sensazione è che i tempi non saranno brevissimi.

Redazione Sport