CDS: Sassuolo, quasi 2 milioni di euro per Sprocati L'indiscrezione: l'attaccante pronto a partire. Pista Roma più fredda perchè...

Quasi certamente l'attaccante Mattia Sprocati saluterà la Salernitana. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione negli ultimi minuti, infatti, l'ex Perugia avrebbe già confidato alla famiglia, agli amici più cari e alla dirigenza la volontà di giocarsi le sue carte in massima serie e, contestualmente, di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno del 2019. Proprio per evitare di perderlo a zero o di doverlo cedere a gennaio per una cifra bassa, la Salernitana ha dunque individuato in lui il "sacrificato" della prossima estate e, dopo un investimento da 110mila euro, sarebbe davvero una plusvalenza di altissimo spessore. Stando a quanto riportato dal collega Franco Esposito in un articolo pubblicato sul Corriere dello Sport, il Sassuolo avrebbe offerto al ds Fabiani 1,8 milioni di euro: è, al momento, la proposta più alta giunta sul tavolo della dirigenza, pronta a trattare e a dare uno sguardo alla lunga lista di giovani promettenti che il sodalizio neroverde girerà in prestito in B per fare esperienza. Su Sprocati ci sono anche Fiorentina, Atalanta ed Empoli, mentre sembra essersi rallentata la trattativa con la Roma di cui parlammo in anteprima a metà dicembre. Il motivo? La Salernitana, oltre a ricevere 1,5 milioni di euro, aveva chiesto ed ottenuto praticamente a zero l'intero cartellino del centrocampista Matteo Ricci, ma le sue prestazioni non hanno convinto in pieno lo staff tecnico e sono in corso altre valutazioni. Non a caso il biondo mediano sembra essersi congedato definitivamente da Salerno con quella frase sui social.

Redazione Sport