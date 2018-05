CDS: Montalto a Salerno? Parla il procuratore L'agente, Palomba, segue altri tre calciatori che piacciono alla Salernitana

Come abbiamo rimarcato questa mattina è sempre più intensa la trattativa per portare a Salerno l'attaccante Adriano Montalto. L'operazione ha subito un leggero rallentamento soltanto perchè l'agente è impegnato all'estero per motivi di lavoro, ma le parti si riaggiorneranno a stretto giro di posta per fare il punto della situazione e capire se ci siano i margini per riportare il centravanti all'ombra dell'Arechi 7 anni dopo quella maledetta finale play off col Verona. Intervistato dal collega Franco Esposito per il Corriere dello Sport, il procuratore, Palomba, ha detto quanto segue: "Montalto alla Salernitana? Nel calcio mai dire mai, ma insieme a quello di altri club c'è anche l'interessamento della Salernitana". Nell'articolo si sottolinea che anche altre due prestigiose società hanno bussato alla porta di Palomba: il Pescara in B in sostituzione dei partenti Cocco e Pettinari e l'Empoli in A, idea che stuzzica e non poco Montalto che, però, è consapevole che in massima serie rischierebbe di trovare poco spazio. I toscani, però, hanno già pianificato il futuro e pescheranno anche in B per acquisire il cartellino di quei giocatori che si sono maggiormente messi in mostra nella stagione che sta per andare in archivio. A proposito di Palomba, il noto agente cura gli interessi di altri atleti che piacciono tanto alla Salernitana: tra questi l'estroso esterno offensivo Mirko Carretta (che lascerà Terni) e il centrocampista del Benevento Lorenzo Del Pinto (che è tra gli obiettivi numero uno), ma se dovesse andar via uno tra Popescu e Vitale occhio alla candidatura di Contessa, accostato alla Salernitana già nell'anno di Torrente e reduce da un buon campionato a Padova.

Redazione Sport