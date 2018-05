Lega B: le classifiche aggiornate finali I migliori calciatori belle varie categorie

Terminata la regular season del campionato di Serie B, si può tirare oggi un bilancio finale sui calciatori che maggiormente si sono distinti nelle varie squadre nelle 42 giornate del torneo. Le classifiche finali hanno ricalcato l'andamento che ormai si era stabilizzato nelle ultime settimana.

Nella graduatoria dei marcatori vince Caputo con 26 reti, seguito dal collega di reparto Donnarumma a quota 23. A seguire a quota 22 Di Carmine e 20 Montalto. Conferma come assistman per Ciano, leader in assoluto per quasi la totalità del torneo, con alle spalle la coppia dell'Empoli Zajc (13 assist) e Pasqual (12). La Salernitana ha avuto per buona parte del torneo il solo Mattia Sprocati nella categoria, ma nelle ultime settimane è scomparso dalle graduatorie fermandosi a quota 6. Tra i “cattivi” granata, vince Bocalon con 81 falli fatti, seguito da Minala a quota 75, 12 per ammonizioni.

Predominio assoluto della squadra di Andreazzoli nel reparto avanzato con la presenza di Ciccio Caputo e l'ex granata Alfredo Donnarumma come cannonieri; Miha Zajc e Manuel Pasqual , confermati al secondo e al terzo posto nelle categorie assist e occasioni create. Castagnetti leader assoluto nei passaggi a 2669. Manuel Pasqual figura in più classifiche: assist e occasioni create, passaggi, corner e cross fatti.

Tra le squadre più “cattive” per quanto riguarda falli fatti, ammonizioni ed espulsioni: Avellino, Perugia, Virtus Entella, Cesena, Salernitana e Ascoli.

Tra i recordman: Ciccio Caputo (Gol), Camillo Ciano (Assist, corner), Castagnetti (Passaggi), Scognamiglio e Perrotta a pari merito (Disimpegni), Beghetto (Cross fatti). Tra i “cattivi”: Di Tacchio (falli fatti), Lopez (ammonizioni) e Kupisz, Da Cruz, Suagher, Konate, Signorini, Bentivoglio e D'Angelo (espulsioni).

GOL

Francesco Caputo (Empoli) 26

Alfredo Donnarumma (Empoli) 23

Samuel Di Carmine (Perugia) 22

Adriano Montalto (Ternana) 20

Fabio Mazzeo (Foggia) 19

Alberto Cerri (Perugia) 15

Camillo Ciano (Frosinone) 14

Cristian Galano (Bari) 14

Daniel Ciofani (Frosinone) 13

Ilija Nestorovski (Palermo) 13

Andrea Caracciolo (Brescia) 13

Stefano Pettinari (Pescara) 13

Emanuele Calaiò (Parma) 13

ASSIST E OCCASIONI CREATE

Camillo Ciano (Frosinone) 16

Miha Zajc (Empoli) 13

Manuel Pasqual (Empoli) 12

Alberto Cerri (Perugia) 11

Fabio Mazzeo (Foggia) 10

Karim Laribi (Cesena) 9

Igor Coronado (Palermo) 9

Marcello Falzerano (Venezia) 9

Christian Kouamé (Cittadella) 8

Salvatore Molina (Avellino) 8

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Rade Krunic (Empoli) 7

Paolo Ghiglione (Pro Vercelli) 7

Matteo Scozzarella (Parma) 7

Federico Furlan (Brescia) 7

PASSAGGI

Michele Castagnetti (Empoli) 2669

Manuel Pasqual (Empoli) 2458

Gaston Brugman (Pescara) 2458

Giovanni Di Lorenzo (Empoli) 2296

Walter Lopez (Spezia) 2165

Ismaél Bennacer (Empoli) 2117

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 2088

Andrea Paolucci (Ternana) 2062

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 2037

Francesco Renzetti (Cremonese) 2000

DISIMPEGNI

Gennaro Scognamiglio (Cesena) 221

Marco Perrotta (Pescara) 221

Alessandro Ligi (Carpi) 206

Michele Canini (Cremonese) 196

Daniele Gasparetto (Ternana) 186

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 186

Marco Modolo (Venezia) 184

Simone Iacoponi (Parma) 179

Massimo Volta (Perugia) 175

Martin Valjent (Ternana) 174

FALLI FATTI

Francesco Di Tacchio (Avellino) 106

Marco Crimi (V.Entella) 98

Andrea La Mantia (V. Entella) 94

Alberto Cerri (Perugia) 90

Stefano Pettinari (Pescara) 84

Mariano Arini (Cremonese) 83

Riccardo Bocalon (Salernitana) 81

Joseph Minala (Salernitana) 75

Gaston Brugman (Pescara) 74

Andrea Paolucci (Ternana) 74

AMMONIZIONI

Walter Lopez (Spezia) 17

Simone Pesce (Cremonese) 16

Marco Perrotta (Pescara) 15

Massimo Volta (Perugia) 13

Giuseppe De Luca (Virtus Entella) 13

Michele Castagnetti (Empoli) 13

Santiago Colombatto (Perugia) 12

Francesco Di Tacchio (Avellino) 12

Giuseppe Vives (Pro Vercelli) 12

Massimo Volta (Perugia) 12

Joseph Minala (Salernitana) 12

Daniele Castaldello (Brescia) 12

ESPULSIONI

Tomasz Kupisz (Cesena) 2

Alessio Da Cruz (Parma) 2

Emanuele Suagher (Cesena) 2

Dramane Konate (Pro Vercelli) 2

Andrea Signorini (Ternana) 2

Simone Bentivoglio (Venezia) 2

Angelo D'Angelo (Avellino) 2

Michele Pellizzer (V. Entella) 1

Emanuele Padella (Ascoli) 1

Joseph Minala (Salernitana) 1

Bright Addae (Ascoli) 1

Federico Moretti (Avellino) 1

Jacopo Dall'Oglio (Brescia) 1

Emanuele Terranova (Frosinone) 1

Rade Krunic (Empoli) 1

Alessandro Micai (Cesena) 1

Emmanule Cascione (Cesena) 1

Guillaume Gigliotti (Ascoli) 1

Alberto Cerri (Perugia) 1

Ivan De Santis (Ascoli) 1

Salvatore Molina (Avellino) 1

Gianluca Litteri (Venezia) 1

Raul Asencio (Avellino) 1

Marko Pajac (Perugia) 1

Simone Pesce (Cremonese) 1

Nicola Belmonte (Perugia) 1

Luca Mora (Spezia) 1

Stefan Popescu (Salernitana) 1

Petar Golubovic (Novara) 1

Emanuele Padella (Ascoli) 1

Jonathan Ferrante (Brescia) 1

Danilo Soddimo (Frosinone) 1

Francesco Renzetti (Cremonese) 1

Bright Addae (Ascoli) 1

Mariano Arini (Cremonese) 1

CORNER

Camillo Ciano (Frosinone) 198

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 135

Karim Laribi (Cesena) 130

Luca Tremolada (Ternana) 120

Manuel Pasqual (Empoli) 100

Igor Coronado (Palermo) 95

Antonio Piccolo (Cremonese) 94

Andrea Paolucci (Ternana) 85

Oliver Kragl (Foggia) 85

Daniele Buzzegoli (Ascoli) 84

CROSS FATTI

Andrea Beghetto (Frosinone) 218

Walter Lopez (Spezia) 216

Manuel Pasqual (Empoli) 207

Carlo Mammarella (Pro Vercelli) 196

Lorenzo Laverone (Avellino) 180

Francesco Renzetti (Cremonese) 176

Agostino Garofalo (Venezia) 172

Andrea Rispoli (Palermo) 171

Camillo Ciano (Frosinone) 164

Marcello Falzerano (Venezia) 161

Maurizio Grillo