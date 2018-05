Salernitana Story: riviviamo il campionato, 1^ giornata Venezia-Salernitana 0-0. Il commento post-gara di Inzaghi e Bollini

Comincia con un pari il campionato della Salernitana. Al “Penzo” i granata pareggiano 0–0 contro il Venezia nel match d’esordio del torneo di Serie B. Primo squillo dei padroni di casa, che al 17′ colpiscono il palo con un tiro-cross di Bentivoglio. La Salernitana risponde al 27′ con un tiro di Sprocati dal limite dell’area bloccato senza problemi da Audero. Al 32′ Zigoni fa da sponda per l’accorrente Falzerano, che conclude alto. È l’ultima occasione del primo tempo. Al 3′ della ripresa Sprocati converge dalla destra e fa partire un tiro a giro che sfiora il palo alla sinistra di Audero. Al 14′ Zigoni si gira bene in area e conclude di poco alto sopra la traversa. Al 20′ Modolo colpisce di testa sugli sviluppi di un calco d’angolo, Radunovic respinge. Al 35′ ci prova Ricci, ma la sua conclusione è neutralizzata senza problemi da Audero. Dopo quattro minuti di recupero l’arbitro fischia la fine, certificando lo 0–0 finale.

Venezia – Salernitana 0 – 0

Venezia: Audero, Domizzi, Bentivoglio, Zigoni (34′ st Marsura), Moreo, Modolo, Pinato (23′ st Fabiano), Suciu, Falzerano, Zampano, Del Grosso. All.: F. Inzaghi. A disposizione: Vicario, Russo, Andelkovic, Stulac, Soligo, Mlakar, Fabris, Cernuto, Vitale.

Salernitana: Radunovic, Pucino, Vitale, Bernardini, Rosina (19′ st Gatto), Della Rocca (32′ st Odjer), Tuia, Minala, Bocalon (43′ st Rossi), Ricci, Sprocati. All.: A. Bollini. A disposizione: Adamonis, Mantovani, Zito, João Silva, Alex, Iliadis, Adejo, Schiavi, Perico.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì.

Assistenti: Giovanni Colella (sez. Crotone) – Giovanni Luciano (sez. Lamezia Terme).

IV uomo: Daniel Amabile (sez. Vicenza).

Ammoniti: Bentivoglio, Fabiano, Moreo (V), Della Rocca, Tuia (S).

Angoli: 5 – 7; Recupero: 1′ pt, 4′ st.

Il commento di Inzaghi nel post-gara

Ai microfoni di OttoChannel è intervenuto il tecnico del Venezia Filippo Inzaghi, molto contento per il primo punto stagionale: <<Il caldo ha inciso nei minuti finali, non a caso ho fatto dei cambi sugli esterni per avere più gamba. Nel complesso sono molto soddisfatto perchè abbiamo tenuto testa a una squadra tosta come la Salernitana, molto fisica e con tanti giocatori in organico che da anni militano in questa categoria. C'è rammarico per quella traversa che grida vendetta, ma anche loro hanno avuto una buona occasione con Sprocati. Ringrazio comunque i miei ragazzi che hanno dato tutto, la condizione crescerà: alcuni giocatori erano in D due anni fa, oggi hanno tenuto il campo con personalità e sono contento>>. Inzaghi prosegue: <<Il pari è un ottimo risultato, veniamo da due campionati vinti consecutivamente e dobbiamo creare la giusta mentalità: l'obiettivo è mantenere la categoria, anche se il nostro presidente merita le migliori soddisfazioni. Lo ribadisco: contro questa Salernitana non era semplice, è una squadra esperta per la B. Noi non avevamo Bruscagin, Gejko e Garofalo, due dei protagonisti della vittoria del campionato. Zigoni non era al top, si sta allenando da due settimane. Va bene così, guardiamo al futuro con fiducia>>.

Cliccare qui per ascoltare l'intervista realizzata da Otto Channel

Il commento post-gara di mister Bollini

Cliccare qui per ascoltare l'intervista realizzata da Otto Channel

Maurizio Grillo