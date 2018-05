Lega B:nel magazine il ricordo di Rosina alla Champions League Il calciatore granata militava nello Zenit San Pietroburgo ai tempi di Spalletti allenatore

Tante novità per gli amanti della cadetteria, il B Magazine della Lega B celebra Empoli e Parma, in attesa di conoscere la terza promossa in A. Una panoramica delle otto squadre coinvolte nella post season, un'inchiesta sulla prolificità del campionato, che ha sfiorato per appena dieci gol il record del 2007/08, con anche il video del gol votato come il più bello dell'anno (Improta in Bari-Avellino). Quindi un servizio sui 14 giocatori della Serie B ConTe che hanno disputato la Champions, tra questi Alessandro Rosina nel 2011-12 quando militava nello Zenit San Pietroburgo. L'attuale calciatore della Salernitana, in quell'anno fece tanta panchina con l'allora trainer Luciano Spalletti, ora tecnico dell'Inter. In Champions League, Rosina ha giocato solo una manciata di minuti subentrando all'89' al posto di Fayzulin in Zenit-Benfica, gara terminata 3-2. Il centrocampista non ebbe un buon feeling con l'attuale tecnico nerazzurro, tanto che dichiarò ai giornali: «Normalmente non sto a valutare gli allenatori in base a quanto mi fanno giocare, ma per come si comportano. Non ho nulla di dire su Spalletti che è uno dei migliori tecnici in circolazione, però è una persona poco trasparente. Non mi parlava. Con lui in panchina la mia esperienza allo Zenit ha avuto un epilogo poco felice».

Di seguito il cammino del calciatore granata in Champions:

Apoel-Zenit 2-1 panchina

Zenit-Porto 3-1 panchina

Shakhtar-Zenit 2-2 panchina

Zenit-Shakhtar 1-0 panchina

Zenit-Apoel 0-0 panchina

Porto-Zenit 0-0 panchina

Zenit-Benfica 3-2 89' al posto di Fayzulin

Benfica-Zenit 2-0 assente

Maurizio Grillo