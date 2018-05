Mercato: la Salernitana pensa a un attacco esplosivo Varie piste seguite da Fabiani per il reparto offensivo

Dopo un primo incontro tra la proprietà e la dirigenza, un programma sul da farsi è stato messo a punto. Saranno, ovviamente, necessari ulteriori riunioni per decidere concretamente quali strade da seguire sia sotto il profilo organizzativo che tecnico. Mentre continuano i lavori al Mary Rosy, che dovrebbe essere pronto subito dopo il ritiro estivo che si terrà quasi certamente a Rivisondoli, preferito a Roccaporena, è già pronta una lista dei ruoli da coprire in sede di mercato, indicata da Colantuono.

Si comincia dal portiere

Si dovrà ricominciare dal portiere: non è detto che sia Radunovic, anche se l'intenzione di riconfermare il numero uno dell'Atalanta c'è da parte della dirigenza granata. La situazione del calciatore serbo è molto simile a quella di Gomis dello scorso anno. C'è una promessa che se l'estremo difensore non dovesse giocare in massima serie, in cadetteria sarebbe ceduto solo a Salerno. Se sarà così, si dovrà cercare un secondo, considerato che Adamonis non è propenso a essere considerato un suo sostituto e quindi di ritorno alla Lazio, sarà girato a qualche altra società che gli possa garantire un ruolo da titolare.

Un attacco esplosivo

In avanti le mire sono tutte su Adriano Montalto ('88), 34 presenze e 20 reti nella Ternana, che potrebbe giungere a Salerno insieme all'altro attaccante Mirko Carretta ('90), 35 presenze e 7 gol sempre in maglia rossoverde. L'operazione, a dire il vero, non è molto semplice, perchè dai costi abbastanza elevati, ma alla società umbra piace Riccardo Bocalon ('89), già in predicato a gennaio di prendere la direzione di Terni. Il ds Fabiani preferirebbe inserire nella trattativa Antonio Zito ('86), di conseguenza su queste basi difficilmente si potrà raggiungere un accordo.

Le alternative in avanti possono essere costituite da Andrea La Mantia ('91), 40 presenze e un buon bottino di 12 reti nella Virtus Entella e dal solito Emanuele Calaiò ('82), 35 presenze e 13 reti all'attivo in scadenza di contratto e accostato alla Salernitana a ogni calciomercato. Per quanto riguarda il calciatore dell'Entella molto dipenderà dalla gara di ritorno dei play-out che sta disputando. Se la squadra ligure dovesse retrocede in Serie C, aumenterebbero le probabilità di una sua cessione.

Maurizio Grillo