Kiyine e il suo buon ricordo lasciato a Salerno Il calciatore marocchino partirà in ritiro con il Chievo Verona

Sofian Kiyine ('97) è uno dei calciatori in prestito alla Salernitana ritornato alla base. Il centrocampista marocchino ha lasciato comunque un buon ricordo a Salerno: 23 le presenze, 2 reti realizzate a Chiavari contro la Virtus Entella (0-2) e contro l'Avellino all'Arechi (2-0) e 3 assist.

Calciatore dotato di ottime qualità tecniche, ha evidenziato però nella sua avventura salernitana una mancanza di continuità. Ha alternato prestazioni dove è risultato decisivo con buon impatto sulla gara anche quando è entrato in corsa, ad altre dove è parso abulico e avulso dalla manovra. Quasi certamente la giovane età gli consentirà di migliorare in futuro il suo rendimento. Per questo motivo il Chievo Verona avrebbe deciso di inserirlo nella lista del ritiro della prima squadra. Una sua eventuale ulteriore cessione in prestito verrà decisa solo successivamente.

Maurizio Grillo