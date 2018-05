Avellino: addio Foscarini? Un ex granata al suo posto Tra i candidati alla panchina degli irpini anche un "odiato" ex della Salernitana

Sembra sempre più vicino l'addio tra Claudio Foscarini e l'Avellino. La società irpina gli avrebbe proposto il rinnovo del contratto per un altro anno con opzione sul secondo, ma il tecnico ha preso tempo in attesa di sapere quali sono i programmi futuri della società campana e, probabilmente, perchè ha già qualche altra squadra a corteggiarlo (Spezia?). In caso di definitivo addio, tra i papabili alla panchina dei lupi Michele Marcolini in uscita dall'Alessandria e l'ex granata Roberto Breda, esonerato a sorpresa dal Perugia prima della disputa dei play-off.

Redazione Sport