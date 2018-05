Salernitana Story: riviviamo il campionato 2^ giornata Salernitana-Ternana 3-3

Termina con una goleada il posticipo della seconda giornata di serie B. Pareggio 3-3, Salernitana costretta sempre a rincorrere il risultato. Alla fine è stata una bella partita, ma la prova della difesa granata è stata un disastro. Buona la prestazione dei ragazzi di Pochesci, A Bollini il compito di lavorare, soprattutto sul reparto difensivo.

Le reti - 23' rete della Ternana, tiro al volo di Tremolada dal limite che si insacca rasoterra sulla destra di Radunovic, in ritardo nell'occasione

25' Cross di Gatto raccolto da Sprocati, sul tiro ci mette la zampa Bocalon che insacca

31' rete ancora della Ternana, il cross dalla sinistra di Tiscione viene raccolto di testa da Albadoro, lasciato inspiegabilmente solo, che insacca.

4' Dal limite ancora Bocalon lascia partire un bolide che si insacca imparabilmente alle spalle di Bleve, palo interno e gol. Bellissimo!!!!!!

12' autorete di Bernardini, cross di Varone il centrale tocca e sorprende il suo portiere

33' rigore per la Salernitana. Fallo di mano di un calciatore rossoverde in un'azione confusa. L'arbitro su indicazione dell'assistente concede il penalty. Dagli undici metri insacca Vitale.

Salernitana – Ternana 3 – 3

Reti: 23’ pt Tremolada (T), 25’ pt, 4’ st Bocalon (S), 31’ pt Albadoro (T), 13’ st aut. Bernardini (T), 33’ st rig. Vitale (S).

Salernitana: Radunovic, Pucino, Tuia, Bernardini, Vitale, Minala, Della Rocca (17’ st Odjer), Ricci, Gatto (1’ st Rossi), Bocalon (37’ st Rodriguez), Sprocati. All. Bollini

A disposizione: Adamonis, Mantovani, Signorelli, Zito, Rodriguez, Alex, Iliadis, Kadi, Asmah, Perico.

Ternana: Bleve, Valjent, Gasparetto, Marino, Favalli (25’ st Ferretti), Paolucci, Defendi, Finotto(5’ st Varone), Tremolada (14’ st Vitiello), Tiscione, Albadoro. All. Pochesci

A disposizione: Sala, Angiulli, Candellone, Taurino, Carretta, Bordin, Capitani, Franchini, Montalto.

Il commento post-gara di mister Pochesci

Il primo a parlare in sala stampa è stato il tecnico della Ternana Sandro Pochesci: <<Credo che il pareggio sia stato il risultato più giusto, bisogna fare un applauso a entrambe le squadre che hanno giocato al calcio onorando questo sport dal primo al novantesimo senza fare troppi calcoli, in uno stadio importante. Per quanto mi riguarda la Ternana ha fatto il suo soprattutto nel primo tempo, nella ripresa eravamo troppo bassi e lo abbiamo pagato a caro prezzo, senza nulla togliere al gesto tecnico di Bocalon che ha realizzato una bellissima doppietta. Analizzando gli episodi, probabilmente la Salernitana è stata aiutata da quel pizzico di buona sorte che non guasta mai>>.

Sul pubblico dell'Arechi: <<Ho un ottimo ricordo di questo stadio, quando venni un po' di anni fa festeggiavate la vittoria del campionato: forse vi porto fortuna. A fine gara ho applaudito la curva Sud perchè questo è il calcio che mi piace e gli ultras meritano i complimenti per aver incitato la Salernitana dal primo al novantesimo>>.

Cliccare qui per ascoltare l'ntervista realizzata da Otto Channel

Il commento post-gara di mister Bollini

In sala stampa è intervenuto il tecnico della Salernitana Alberto Bollini, soddisfatto del carattere mostrato dalla squadra: <<Sotto l'aspetto caratteriale la prova è molto positiva, abbiamo rimontato tre volte una Ternana spavalda e capace di frenare l'Empoli. Non era una partita semplice, la Salernitana non ha avuto nessun contraccolpo psicologico e avremmo meritato il vantaggio per tutte le volte che il pallone ballava nell'area piccola e non siamo riusciti a deviare in rete. Dopo l'1.1 potevamo avere un baricentro più alto, il secondo gol subito non è da Salernitana perchè su queste situazioni, di solito, siamo molto attenti. Tatticamente abbiamo dimostrato di esserci, nella ripresa non abbiamo fatto respirare l'avversario e dopo il 3-3 abbiamo fatto di tutto per vincere, con tiri che non sono andati in porta per un niente senza dimenticare la traversa di Sprocati. Dopo il 2-3, scaturito ancora una volta da un nostro errore, abbiamo continuato a giocare e questo è il dato positivo dal quale ripartire. Non me ne voglia Pochesci, ma meritavamo di vincere><.

Bollini prosegue: <<Non mi sento di colpevolizzare nessun reparto, a me fa piacere che la squadra mi segue e si allena con bravura. Tuia e Bernardini hanno vinto tutti i duelli aerei, purtroppo siamo stati castigati quando attaccavano sulla sinistra. Tutti possono sbagliare, quello di Bernardini è un errore che può capitare a tutto e non mi faccio prendere dal panico per la prestazione di questa sera. L'atteggiamento e il gioco di linea mi rendono fiducioso, non c'è nessun campanello d'allarme>>. Su Rossi e sull'atteggiamento tattico: <<Il 4-3-3 è un impianto base, non è un credo, ma è anche legato alle caratteristiche dei giocatori. L'anno scorso spesso ho cambiato anche durante la gara, nel precampionato ho provato anche il 4-3-1-2. Valuto sempre tutto, lo schema non è mai fisso. Noi lavoriamo per principi, non per numeri>>.

Sulla prova del centrocampo: <<Non ci sono errori tattici, chi è in zona palla ha l'obbligo dell'aggressività e talvolta abbiamo sbagliato a farli crossare liberamente. Forse non siamo stati veloci nel movimento del pallone, ma Tiscione e Tremolada sono ragazzi abili che in questo periodo della stagione possono far male a chiunque. Non vedo problemi, lavoriamo bene>>. Sui gol subiti: <<A Carpi abbiamo subito un gol su rigore che non c'era, il gol del 2-2 è nato da una punizione esterna, il 3-3 è stata un'uscita nostra con ripartenza a sfavore. Tanti episodi negativi, ma non errori di reparto. Stasera potevamo far meglio in certe situazioni collettive ed individuali, ma io guardo anche i tiri da fuori area, i tantissimi cross dal fondo, il baricentro alto. Sottolineo che non rispondo con tono polemico>>.

Infine sul reparto offensivo: <<Bocalon non può essere considerato una scommessa, si è presentato decisamente bene. Preferisco parlare di reparto e interpretazione: sono soddisfatto del lavoro di tutti>>.

M.G.