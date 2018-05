Serie B, mancano gli ultimi verdetti Terminata la regular season, si attendono i risultati degli spareggi

I due punti di penalizzazione comminati al Bari hanno causato la modifica delle date e della griglia play-off. In pratica il turno preliminare tra Cittadella e Bari non si giocherà più al San Nicola ma al Tombolato, avendo le due squadre invertito la posizione di classifica, con i veneti terminati al sesto posto. Per quanto riguarda i playout, invece, essendo terminata 0-0 la gara di andata tra Virtus Entella e Ascoli, aumentano le percentuali di salvezza della squadra bianconera, alla quale basterà pareggiare al Del Duca per raggiungere l’ambito obiettivo.

Di seguito il programma degli spareggi:

PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica):

Domenica 3 giugno 2018 – ore 18.30 Cittadella-Bari

Domenica 3 giugno 2018 – ore 21.00 Venezia-Perugia

Semifinali (andata)

Mercoledì 6 giugno 2018 - ore 18.30 (Cittadella/Bari - Frosinone)

Mercoledì 6 giugno 2018 – ore 21.00 (Venezia/Perugia - Palermo)

Semifinali (ritorno)

Domenica 10 giugno 2018 - ore 18.30 (Palermo – Venezia/Perugia)

Domenica 10 giugno 2018 – ore 21.00 (Frosinone – Cittadella-Bari)

Finale

Mercoledì 13 giugno 2018 - ore 20.30 (andata)

Sabato 16 giugno 2018 - ore 20.30 (ritorno)

Play-out

Giovedì 24 maggio 2018 Virtus Entella-Ascoli 0-0 (andata)

Giovedì 31 maggio 2018 Ascoli-Virtus Entella (ritorno)

REGOLAMENTO PLAYOFF

Turno preliminare

La gara è di sola andata fra la 6a e la 7a e fra la 5a e l’8a e prevede, in caso di parità dopo 90 minuti, la disputa dei tempi supplementari. In caso di ulteriore parità non si disputano i calci di rigore ma vince la squadra meglio classificata nella regular season.

Semifinali

La 3a classificata gioca una gara di andata e ritorno, quest’ultima in casa, contro la vincente del match fra la 6a e la 7a. Idem fra la 4a e la vincente fra la 5a e l’8a. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità si qualifica per la finale la squadra meglio posizionata in classifica (non si disputano quindi i tempi supplementari).

Finale

Le vincenti delle semifinali disputano gare di andata e ritorno, quest’ultima in casa della meglio classificata in campionato. In caso di parità di punteggio dopo 180’ si tiene conto della differenza reti nelle due partite, in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra meglio posizionata in classifica al termine del campionato. Solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il campionato con lo stesso punteggio in classifica, la gara di ritorno prevederebbe anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

REGOLAMENTO PLAYOUT

Il play-out si disputa in gare di andata e ritorno, con gara di andata sul campo della squadra quart’ultima classificata al termine del Campionato. Ottiene la permanenza nel Campionato Serie B la squadra che, a conclusione delle due gare, ha ottenuto il maggior numero di punti; in caso di parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti. In caso di ulteriore parità, ottiene la permanenza nel Campionato Serie B la squadra quint’ultima classificata al termine del Campionato; solo nel caso in cui le due squadre avessero terminato il Campionato con lo stesso punteggio in classifica (parità di punti), la gara di ritorno prevederà anche i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore.

