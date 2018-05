Salernitana, al via la trattativa per Di Gennaro e Memushaj Si sogna il doppio colpo a centrocampo, Ricci non rientra nei piani del mister?

Salernitana, il mercato è già entrato nel vivo. Contrariamente a quanto accaduto negli anni passati, quando ci volevano settimane se non mesi per ufficializzare allenatore e calciatori, stavolta la società si sta muovendo il largo anticipo con la speranza di partire per il ritiro con una rosa quanto più completa possibile e che possa soddisfare le esigenze di un allenatore che ha indicato nel centrocampo il primo reparto da rinforzare con urgenza. In attesa di depositare in Lega il contratto triennale di Akpro, la proprietà ha allacciato contatti con tre giocatori che indubbiamente permetterebbero di alzare l'asticella. E' notizia di questo pomeriggio che Lotito abbia chiesto un incontro al procuratore di Di Gennaro, reduce da un'annata altalenante anche a causa di qualche noia muscolare, ma sempre determinante in passato quando ha giocato in cadetteria. Pur non disposto a tornare in B, l'ex Cagliari potrebbe cambiare idea in presenza di due condizioni: prolungamento del contratto con la Lazio e progetto per la promozione in serie A a Salerno, piazza che lo ha sempre stimolato.

Quello di Di Gennaro, però, non è l'unico nome caldo per il centrocampo. Piacciono e non poco anche i beneventani Del Pinto e Memushaj, ormai entrambi quasi da considerare ex calciatori giallorossi. Per il primo è forte la concorrenza del Foggia, per il secondo c'è da superare l'ostacolo ingaggio: il suo stipendio, infatti, è ben superiore ai 350mila euro netti a stagione ed è fuori dal limite massimo imposto dalla società che, però, monetizzando con Sprocati e con l'altra rata di Coda potrebbe decidere di investire su un elemento che, se in forma, può fare la differenza in serie B. Resta sul taccuino anche Signori della Ternana. E' chiaro che tutte queste trattative lasciano presagire un'autentica rivoluzione: Rizzo andrà via a prescindere dal futuro del Catania, Signorelli è sul mercato, Ricci è tornato a Roma e pare non abbia convinto Colantuono, Minala vuole giocarsi le sue carte alla Lazio o all'esterno (ci sono alcuni club del Belgio che lo seguono da tempo), Della Rocca ha il contratto in scadenza tra un mese, Zito è separato in casa da settimane, il solo Odjer potrebbe restare in assenza di offerte da almeno 500mila euro.

Redazione Sport