Sprocati, spunta una nuova pretendente. E in cambio... Importanti novità di mercato

Che Mattia Sprocati sia in procinto di lasciare Salerno è fuori discussione, del resto la sua decisione è stata già comunicata alla famiglia e alla società: il sogno è quello di giocare in serie A dopo la buona stagione disputata quest'anno, con la piazza di Salerno che gli ha permesso di rilanciarsi dopo il campionato anonimo a Vercelli e gli alti e bassi di Perugia. La lista delle pretendenti è lunga: dall'Empoli alla Fiorentina passando per Atalanta, Roma (pista più fredda dopo i tentennamenti di Colantuono su Ricci) e Sassuolo, ma nelle ultime ore si sta parlando anche di un possibile affare con il Parma. Il prezzo è stato fissato: la Salernitana, che lo ha riscattato per 110mila euro, vuole almeno 1,8 milioni di euro ed è disposta ad abbassare leggermente le pretese soltanto in presenza di adeguate contropartite tecniche. I ducali lasceranno partire buona parte dei calciatori che hanno vinto il campionato quest'anno. C'è il difensore centrale Di Cesare che ha dimostrato di essere una roccia per la categoria, c'è quel Barillà accostato alla Salernitana per tutta la scorsa estate, ma che non è mai stato trattato da Fabiani, c'è quel Ramos che sembrava ormai virtualmente granata, ma che preferì emigrare verso l'Emilia Romagna giocando poco o nulla. Dal Parma dovrebbe liberarsi anche l'attaccante Calaiò che, tuttavia, ha chiesto al fratello-procuratore di incontrare il direttore sportivo Faggiano per rinnovare anche solo per un anno il contratto con i ducali. Non dovrebbe essere tra i riconfermati nemmeno Di Gaudio che, per ora, non è un obiettivo granata. Occhio alla posizione del portiere Frattali.

Redazione Sport