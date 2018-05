Piccolo intoppo nell'affare Montalto: i dettagli Il calciatore vorrebbe restare in B, ma...

Che Adriano Montalto sia uno dei principali obiettivi della Salernitana non v'è dubbio alcuno, del resto anche il procuratore ha confermato di aver avuto contatti con il direttore sportivo Fabiani che, a stretto giro di posta, dovrebbe incontrarlo a Roma per fare il punto della situazione. Una situazione che, però, rischia di diventare più complicata del previsto dal momento che non è ancora arrivato l'ok per la risoluzione consensuale del contratto prevista, a quanto pare, in caso di retrocessione. Ad ora tutto è ancora fermo e il nuovo direttore sportivo Danilo Pagni a breve convocherà in sede tutti i calciatori di maggiore esperienza- e che guadagnano di più- per provare a trovare un accordo. De Canio sarebbe felicissimo di trattenerlo ancora in Lega Pro, ma sa bene che la concorrenza delle categorie superiori è spietata e che quasi certamente dovrà rassegnarsi a salutare un attaccante capace di segnare 20 gol in una squadra ultima in classifica quasi tutto l'anno e che, senza di lui, sarebbe retrocessa in largo anticipo. Cosa potrebbe sbloccare l'operazione? O una proposta economica della Salernitana (che in quel caso potrebbe andare su elementi che forniscono maggiori garanzie) o uno scambio con Riccardo Bocalon, ormai da tempo nel mirino della società rossoverde e consapevole che l'anno prossimo, a Salerno, non sarebbe certo un titolare inamovibile. A breve seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport