Salernitana, possibile scambio con la Samb Ecco le ultime novità

Potrebbe concretizzarsi al termine dei play off uno scambio con la Sambenedettese. Stando a quanto riportato dal sito "Gazzamercato", infatti, la Salernitana ha messo gli occhi sul terzino sinistro Giovanni Tomi, calciatore che si è ben comportato durante tutto l'arco del campionato, che all'occorrenza può giocare anche difensore e che si adatta senza problemi sia in uno schieramento a 4, sia in una linea a 3. Il presidente Fedeli, al momento, ha smentito la partenza dei pezzi pregiati della rosa, ma i buoni rapporti con il direttore sportivo Fabiani potrebbero far cambiare la situazione a stretto giro di posta. Del resto Tomi non ha mai nascosto il suo desiderio di fare il salto di categoria e potrebbe accettare la proposta granata qualora i marchigiani non riuscissero a vincere il campionato attraverso gli spareggi. Pare che di recente la dirigenza granata abbia incontrato il tecnico salernitano Ezio Capuano per chiedere informazioni sul ragazzo, una relazione nel complesso positiva che potrebbe spingere anche Colantuono a dare il suo placet. La contropartita tecnica potrebbe essere l'esterno Popescu, in predicato di lasciare Salerno seppur in prestito e vincolato al sodalizio di via Allende fino a giugno del 2021. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport