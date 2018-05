Ricci, sorpasso Sampdoria: Salerno ipotesi remota Il centrocampista non ha reso secondo le aspettative e non ha convinto Colantuono

Come abbiamo rimarcato nelle scorse settimane, il futuro del centrocampista Matteo Ricci potrebbe essere lontano da Salerno. Se ad aprile l'accordo con la Roma era stato virtualmente raggiunto sulla base di una cessione a titolo definitivo nell'ambito dell'affare Sprocati, ad ora sembra che la Salernitana abbia deciso di mollare la presa su precisa indicazione del tecnico Stefano Colantuono che, eccezion fatta per Akpro e forse Odjer, vuole allenare un centrocampo completamente diverso e con caratteristiche ben precise. Ricci non ha disputato un brutto campionato, sia chiaro, ma il suo rendimento è stato ben al di sotto di aspettative e potenzialità anche a causa dell'eterno enigma sulla sua collocazione tattica. Sulle sue tracce, al momento, c'è la Sampdoria, come dichiarato dall'agente Giovanni Bia al sito Sampdorianews: "So che la Sampdoria l’ha seguito diverse volte nel corso della stagione,è un centrocampista abile in regia e si tratta di un profilo gradito agli osservatori blucerchiati". Anche mezza serie B lo acquisterebbe volentieri, si parla anche di un sondaggio del Crotone laddove il fratello gemello è idolo indiscusso. A questo punto quel "grazie Salerno, è stato un onore aver indossato la maglia granata" era davvero un saluto definitivo.

Redazione Sport