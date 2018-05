Salernitana, si avvicina un terzino destro Importanti novità di mercato

Importante novità di mercato in casa Salernitana. Stando alle indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione in questi minuti, infatit, la dirigenza ha messo gli occhi su Sedrick Kalombo, terzino destro classe 1995 che nell'ultimo campionato ha ben figurato con la maglia del Gubbio e che, pur essendo di ruolo un difensore, ha mostrato in Lega Pro attitudini offensive e una certa capacità di smarcare i compagni con assist precisi e di segnare qualche gol pesante e di qualità. L'operazione è nata già da diverse settimane, con il dirigente Alberto Bianchi e tanti altri componenti dello staff granata che ne hanno seguito dietro le quinte il percorso di crescita stilando una relazione poi presentata al tecnico Stefano Colantuono che, a questo punto, potrebbe dare il placet a patto che venga fatta chiarezza sulle uscite. Kalombo, infatti, avrebbe chiesto garanzie non tanto sul posto da titolare, quanto sulla volontà del mister di puntare effettivamente su di lui e di ritagliargli uno spazio importante in una piazza come Salerno. A questo punto qualcuno andrà via. Da Roma rimbalza la voce di un possibile passaggio di Casasola alla Lazio, pista smentita dalla proprietà. E' intoccabile anche Pucino che, tra l'altro, potrebbe finanche rinnovare il contratto che scadrà a giugno del 2019. Facile prevedere che Colantuono lo utilizzerà soprattutto come terzino sinistro: in quel caso quasi certa la partenza di Popescu (già proposto alla Sambenettese nell'ambito dell'affare Tomi) e di Vitale, cui rapporto con parte della piazza sembra essersi incrinato. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport