La richiesta di alcune tifose:"Rinnovate i bagni dello stadio" La proposta: "Restyling, occhio di riguardo per le esigenze delle donne"

C'è chi attende l'istallazione dei sediolini in tribuna azzurra, chi si batte per il tabellone luminoso, chi ancora spera che venga potenziato l'impianto audio in tutti i settori. Lo stadio Arechi, relativamente giovane, necessita di un'opera completa di restyling e l'arrivo di fondi in concomitanza con le Universiadi potrebbe rappresentare il classico momento di svolta. Nel frattempo, però, l'amministrazione comunale e la società di Lotito e Mezzaroma potrebbero sedersi a tavolino per capire dove e quando intervenire per rendere la struttura fruibile a tutti i cittadini salernitani. Tempo fa, ad esempio, riportammo la lamentela di un tifoso diversamente abile, convinto che "l'anello inferiore della tribuna, quello a noi destinato, non ci permetta di assistere alla partita: occorrono dei lavori appositi per venire incontro alle nostre esigenze, la visuale è pessima e spesso ostruita". Oggi, invece, segnaliamo le lamentele di alcune tifose che chiedono servizi igienici più puliti e confortevoli. "Vado allo stadio ogni sabato, ma quando devo andare in bagno assisto a scene vergognose. Alcuni tifosi urinano sulle scale, non c'è la divisione tra reparto femminile e reparto maschile, c'è un odore bruttissimo e, quando piove, le strutture sono tutte allagate. Faccio appello innanzitutto all'educazione e al senso civico di chi frequenta lo stadio: purtroppo nessuno può nulla contro la scostumatezza e la mancanza di rispetto. Auspico, però, che il presidente Mezzaroma, sempre molto attento alle esigenze di noi donne e tifose granata, possa intervenire e verificare in prima persona lo stato dei servizi igienici. Molte amiche hanno deciso di restare a casa proprio per questo motivo" ha detto Ilaria D'Amico alla nostra redazione, dichiarandosi pronta ad indire una raccolta firme sul web per sensibilizzare la tifoseria e l'amministrazione comunale.

Redazione Sport