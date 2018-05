Il 13 luglio inizierà la nuova stagione granata Anteprima confermata: ritiro a Rivisondoli. Visite mediche il 13 luglio

Partirà ufficialmente il prossimo venerdì 13 luglio la stagione 2018/19 della Salernitana. I granata si sottoporranno a una due giorni di test atletici e visite mediche presso il Centro Polidiagnostico Check-Up con la supervisione dell’Area Medica guidata dal dottor Italo Leo che, insieme al suo staffo, ormai da anni monitora in prima persona le condizioni fisiche dei calciatori prima di dare il placet definitivo per la convocazione per il ritiro. A tal proposito si registra una novità rispetto alla scorsa stagione. Stando a quanto comunicato dalla società sul sito ufficiale, infatti, nella giornata di domenica 15 luglio la squadra partirà alla volta di Rivisondoli dove resterà in ritiro fino ai primi giorni di agosto in vista del debutto in TIM Cup. La scelta deriva da una precisa volontà del tecnico Stefano Colantuono e fu annunciata in anteprima durante la trasmissione "Granatissimi" dal dirigente Alberto Bianchi che, negli ultimi dieci giorni, ha preso contatto con l'amministrazione comunale locale raggiungendo un accordo che permetterà alla Salernitana di usufruire di una struttura all'avanguardia e che l'allenatore già conosce molto bene. I granata, dunque, tornano in Abruzzo: nel 2006 Novelli ritrovò la squadra a Castel di Sangro, altra località perfetta dal punto di vista logistico e organizzativo.

Redazione Sport