Vasco Rossi porta il Bari all'Arechi? L'indiscrezione: riaprono le porte del principe degli stadi?

Ufficialmente in vacanza ormai da qualche settimana, lo stadio Arechi potrebbe riaprire i battenti a stretto giro di posta per ospitare una prestigiosa partita del campionato di serie B. Stando a quanto riportato da numerose e prestigiose testate pugliesi e nazionali, infatti, in caso di finale play off il Bari potrebbe essere costretto a "traslocare" a Salerno e a giocarsi le sue carte in un impianto diverso da quello abituale, ma che certo non farebbe mancare calore e sostegno in nome del noto e storico gemellaggio tra le due tifoserie. Il motivo? Il concomitante concerto di Vasco Rossi che si terrà al San Nicola proprio il 16 giugno, quando la serie A conoscerà il nome della terza promossa che raggiungerà Empoli e Parma. Questo quanto si legge in merito sul Corriere del Mezzogiorno: "In caso di accesso alla finale playoff, infatti, il Bari dovrà affrontare una coincidenza piuttosto ingombrante. Parliamo del concerto di Vasco Rossi, che si terrà al San Nicola con un doppio appuntamento il 16 e 17 giugno. Proprio il 16 la Lega, con la comunicazione del nuovo calendario, ha fissato la finale di ritorno degli spareggi promozione. Le prime indiscrezioni parlano di Salerno come di una concretissima possibilità, per un fatto di vicinanza geografica e anche di opportunità, visto lo storico gemellaggio con la tifoseria campana". Ovviamente ci vorrebbe il placet dell'amministrazione comunale e della Salernitana che, come noto, ha in gestione lo stadio e si è sempre opposta alla disputa di altre partite per preservare il manto erboso, ancora una volta tra i primi in Italia per qualità.

Redazione Sport