Lotito torna in Consiglio Federale: lotta alle squadre B? Si tornerà a parlare di multiproprietà, possibile cambio di normativa

Dopo aver ingoiato qualche boccone amaro anche durante la sua esperienza in politica, una buona notizia per il presidente della Lazio e proprietario della Salernitana Claudio Lotito. Da ieri, infatti, il patron è tornato ufficialmente in Consiglio Federale in qualità di rappresentante delle società di Serie A proprio come accadde già diverso tempo fa e nel complesso con buoni risultati. Al termine di una riunione svoltarsi in un clima di grande cordialità, Lotito è stato eletto praticamente all'unanimità quale consigliere insieme all'amministratore delegato della Juventus Marotta, notizia che conferma il riavvicinamento tra le parti dopo i veleni delle passate stagioni sfociati anche in qualche dichiarazione "colorita" e in minacce di azioni legali. A questo punto Lotito e tutto il consiglio potranno occuparsi in maniera più dettagliata di alcune problematiche e contraddizioni che affliggono il mondo del calcio: dal discorso sulle squadre B (che continua a non convincere, sembra che solo 4 club aderiranno) a quello sulla multiproprietà che tanto sta a cuore ai tifosi della Salernitana che, ormai da tempo, sperano che la regola possa cambiare e consentire a Marco Mezzaroma di restare al timone del club in caso di promozione in serie A. Non è da escludere, infatti, che la normativa attuale possa limitarsi soltanto ai parenti di primo grado e non agli affini, senza dimenticare però che quella del trust è pista percorribile che potrebbe risolvere la querelle a prescindere dalle normative. Contestualmente anche la Lega B sta portando avanti il suo percorso di crescita: mutualità e diritti tv sono due argomenti caldissimi e dei quali si dibatterà in futuro.

Redazione Sport