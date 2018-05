Lecce, assalto a due calciatori granata La Salernitana riflette, no ad una contropartita tecnica

Appena promosso in serie B, il Lecce sta cercando rinforzi importanti soprattutto nel reparto difensivo per poter affrontare al meglio la prossima stagione. E' notizia di questi minuti che il sodalizio salentino abbia messo gli occhi su due calciatori della Salernitana che, per esperienza e qualità, potrebbero davvero fare al caso di Liverani e alzare il tasso tecnico della squadra. Stiamo parlando di Raffaele Schiavi e Luigi Vitale, elementi che hanno vissuto una stagione diametralmente opposta rispetto alla precedente, che guadagnano un bello stipendio e che sono vincolati alla Salernitana da contratti diversi. Schiavi ha rinnovato da poco, piace a Colantuono, ha espresso il desiderio di chiudere la carriera a Salerno ed è tra i papabili ad indossare la fascia di capitano che per mesi è stata sul braccio di Tuia, giocatore che vorrebbe restare, ma che è stato messo in discussione dalla società anche per le sue numerose prestazioni assolutamente negative e che spesso hanno inciso sul risultato finale. Orientativamente Schiavi resterà, sebbene il centrale cavese abbia già giocato al Via del Mare in serie A instaurando con la piazza un buon rapporto. Il vero obiettivo della società giallorossa è però Luigi Vitale, consapevole che non sarebbe titolare come accaduto in passato, con un contratto che scade tra 12 mesi e fischiato da parte della piazza. L'agente, Cattoli, a breve incontrerà la dirigenza, ma la sensazione è che sarà sancito un divorzio anticipato. In quel caso il Lecce sarebbe in pole, ma è stato detto no alla Salernitana ad uno scambio con Mancosu, mezz'ala di qualità che a Fabiani piace da anni e che già a gennaio fu trattata senza successo dai granata. Sarebbe stato proposto senza esiti favorevoli, invece, Antonio Zito

Redazione Sport