Lalaziosiamonoi: Lotito vuole Casasola alla Lazio La società granata al momento smentisce

Ha del clamoroso l'indiscrezione rilanciata dal portale Lalaziosiamonoi e confermata dal sito Tuttomercatoweb.com: il presidente Claudio Lotito, dopo un confronto con il direttore sportivo biancoceleste Tare, starebbe pensando di portare immediatamente alla corte di Inzaghi il terzino destro Tiago Casasola, giocatore preso dall'Alessandria appena sei mesi fa attraverso un investimento importante e che ha pienamente convinto tutti al punto che Colantuono non lo ha mai estromesso dall'undici titolare schierandolo sia al centro della retroguardia, sia sull'esterno contribuendo al suo percorso di crescita umana e professionale. Naturalmente il trainer granata lo reputa tra gli intoccabili e si aspetta di averlo a disposizione già il 15 luglio a Rivisondoli, ma sono davvero tante le società anche di categoria superiore che sono disposte a trattare con la Salernitana per assicurarsene le prestazioni. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, però, la pista di Casasola alla Lazio andrebbe scartata a priori: al momento, infatti, il direttore sportivo Fabiani lo ha inserito nella lista degli incedibili e, salvo colpi di scena, Lotito non priverà la Salernitana di un tassello fondamentale per lottare per il vertice.

Redazione Sport