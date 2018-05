Tuia-Salernitana, ancora nessun contatto: la situazione Il difensore non rientra tra le priorità di Fabiani e Colantuono, il Benevento temporeggia

Quando qualche setitmana fa il direttore sportivo Angelo Fabiani ha dichiarato in esclusiva ai microfoni di Granatissimi di aver contattato più volte il procuratore di Tuia per parlare del rinnovo contrattuale, si era chiaramente intuito che la situazione era abbastanza intricata. Sarà per la scelta della società di rinviare il discorso a campionato concluso, sarà per eventuali altre offerte economicamente più vantaggiose, sarà perché è stata data priorità a Bernardini che sembrava ormai un ex a tutti gli effetti, ma il calciatore ed il suo agente hanno iniziato a guardarsi attorno cercando una eventuale destinazione alternativa. Le ultime notizie sono le seguenti: come sottolineato da tempo, il Benevento non ha formulato ancora nessuna offerta ufficiale ed è stata seccamente smentita la pista di un triennale già virtualmente firmato. Si parla, però, di una chiacchierata informale tra Tuia e Pasquale Foggia, direttore sportivo giallorosso che ha giocato con Tuia a Salerno nel 2013 e che ha stretto un rapporto di stima ed amicizia con l’attuale capitano granata. Se ne riparlerà nelle prossime settimane, anche perché Tuia avrebbe ancora intenzione di aspettare la Salernitana per un’altra quindicina di giorni sperando di poter rappresentare ancora una bandiera per questo club. “Per fare le cose bisogna essere in due, ad Alessandro sono molto affezionato e mi farebbe piacere se restasse” dichiarò Mezzaroma ai nostri taccuini non più tardi di un mese e mezzo fa, evidentemente al momento la distanza tra domanda e offerta è importante e l’ex Foligno potrebbe davvero interrompere dopo sei anni la sua avventura all’ombra dell’Arechi. Si era parlato anche di un sondaggio di Novara e Spezia, con i liguri che già l’anno scorso lo individuarono come sostituto del partente Valentini senza successo. Sullo sfondo anche un timido approccio del Cesena. A proposito di difesa, per un giocatore che potrebbe andar via eccone un altro che quasi certamente resterà: il Lecce ha formulato un’offerta a Raffaele Schiavi, ma il giocatore vuole chiudere la carriera con la maglia granata addosso. Col Perugia avviati contatti per la permanenza di Salvatore Monaco, ma la situazione resta complessa.

Redazione Sport