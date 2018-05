Nuova idea per il reparto difensivo Pista molto difficile, ma...

Assodate le difficoltà a riconfermare Salvatore Monaco e con Tuia che sta aspettando un segnale dalla società senza ancora ricevere alcuna comunicazione nè in un senso, nè nell'altro, la Salernitana è a caccia di un grande difensore centrale che possa giocare il posto con gli elementi attualmente a disposizione. Sarà pur vero che quello arretrato è il reparto che offre più garanzie, ma non bisogna dimenticare che Bernardini è reduce da un lunghissimo stop, che Schiavi non è più giovanissimo e che Vitale e Popescu sono tutt'altro che certi di restare a Salerno. E così le ipotesi sono le più disparate: sugli esterni abbiamo parlato in questi giorni di Kalombo e Tomi, due calciatori che raggiungerebbero il ritiro consapevoli di non rappresentare una primissima scelta, ma di mettersi a disposizione di un allenatore che, nell'arco di un'annata, dà spazio a tutti indistintamente in nome di quel criterio di meritocrazia non sempre vigente nel mondo dello sport. Al centro, invece, il nome nuovo è quello di Martin Valjent che, come rimarcato dai colleghi del quotidiano La Città, ha disputato una stagione ottima a Terni ed è rientrato al Chievo per fine prestito. Gli ottimi rapporti con la società clivense potrebbero facilitare un'operazione apparentemente complessa ed irrealizzabile, dal momento che il centrale slovacco avrebbe espresso la volontà di partire per il ritiro con i gialloblu per convincere il tecnico D'Anna. Più semplice, però, immaginare un futuro in serie B e Salerno sarebbe soltanto una delle tante piazze interessate alle sue prestazioni. Al momento soltanto una chiacchierata informale, ma il suo nome è presente nella lunghissima lista stilata dal ds Fabiani insieme al tecnico Colantuono.

Redazione Sport