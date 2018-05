Livorno, pressing su Odjer: i dettagli Il ds Facci è un grande estimatore del ghanese

Così come accaduto lo scorso mese di gennaio, quando il suo nome era stato costantemente accostato ad una società blasonata e ambiziosa, anche quest'estate inizia all'insegna di quella che potremmo definire già come la possibile telenovela dell'estate. Il Livorno, neopromosso in b al termine di una stagione vincente, ma tremendamente tormentata, è tornato nuovamente alla carica per Moses Odjer, centrocampista legato alla Salernitana da due anni di contratto a cifre tutto sommato accessibili e che, nell'ultimo anno e mezzo, ha trovato poco spazio garantendo raramente quel rendimento eccezionale che spinse Lotito e Mezzaroma a sborsare quasi un milione di euro nel giugno del 2016 per acquisirne il cartellino a titolo definitivo dal Catania. In questo momento la situazione a centrocampo è un autentico rebus e quasi tutti i calciatori sono consapevoli che dovranno fare la valigia e trovare una nuova sistemazione. Su Odjer decideranno assieme proprietà, dirigenza e staff tecnico. I presidenti, come ampiamente comprensibile, non vogliono chiudere il percorso lavorativo col ghanese rimettendoci troppi soldi e sembrano intenzionati a chiedere non meno di 500mila euro, Fabiani in numerose interviste ha invitato il calciatore a tornare ad essere quell'atleta meraviglioso che forse contribuì alla salvezza più di Coda e Donnarumma, Colantuono vuole avere almeno 4 centrocampisti di spessore ed esperienza, ma certo non gli dispiacerebbe avere a disposizione una alternativa così valida e che, se motivata a dovere, potrebbe anche scalare posizioni nelle gerarchie. Tutto è ancora possibile, dunque, con il Livorno che resta alla finestra e che spera di chiudere quello che, in terra labronica, è già considerato un autentico colpo di mercato. L'unico piccolo dubbio riguarda il carattere del giocatore che, sovente, ha collezionato cartellini in modo ingenuo saltando diverse partite per squalifica; è stata questa la riflessione invernale che spinse Facci a rimandare tutto al termine del campionato e a promozione acquisita.

Redazione Sport