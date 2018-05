Memushaj-Salernitana, si tratta! Il centrocampista lascerà Benevento ed è il candidato numero uno a guidare la linea mediana

Ledian Memushaj, stavolta si può. Se a gennaio le pretese economiche e il poco tempo a disposizione per trovare un accordo non permisero alla Salernitana di approfondire il discorso con il Benevento, ora la situazione si è completamente capovolta. Il calciatore, consapevole che in A farebbe fatica a giocare con continuità e tentato comunque dalla possibilità di andarsene all'estero, ha ricevuto sul tavolo tre offerte importanti in cadetteria: la prima, appunto, è quella della Salernitana su esplicita richiesta di Stefano Colantuono, sullo sfondo il solito Bari e quel Pescara che gli ha dato la possibilità di farsi apprezzare a grandi livello e che gli cucì addosso la fascia di capitano. Al momento, però, quella granata sembrerebbe la pista più concreta e i dettagli del contratto dovrebbero essere i seguenti: contratto triennale a cifre vicine ai 200mila euro netti più bonus in base a gol, presenze e raggiungimento degli obiettivi di squadra. Memushaj ha chiesto tempo e certamente non sarà un affare che si chiuderà a stretto giro di posta, del resto fino al 30 giugno è ancora vincolato al Benevento e bisognerà capire quale sarà l'orientamento del nuovo allenatore giallorosso Bucchi che, teoricamente, nella lista dei riconfermati potrebbe inserire anche il suo nome. La sensazione, però, è che "Memu" lascerà comunque il Sannio e valuterà la proposta più allettante non solo dal punto di vista economico, ma anche progettuale. Se il Bari, attraverso i play off, vincesse il campionato automaticamente verrebbe a cadere qualsvoglia offerta, ma anche la permanenza in B dei biancorossi potrebbe non ostacolare la Salernitana dal momento che Sogliano e Grosso, suoi grandi estimatori, potrebbero cambiare aria e quindi interrompere tutte le altre trattative parallele. Colantuono aspetta, consapevole che Memushaj sarebbe davvero un grandissimo colpo di mercato. Anche il Corriere dello Sport e la Gazzetta dello Sport, in queste ore, stanno parlando di questo potenziale affare della Salernitana, segnale evidente che quanto anticipammo un mese fa sta trovando progressivamente riscontri. Seguiranno aggiornamenti.

Redazione Sport