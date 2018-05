Allenatori 2018-19: Inzaghi via da Venezia, riecco Bisoli Tante panchine ancora in attesa di un proprietario

La stagione sportiva 2018-19 è ancora abbastanza lontana, del resto soltanto stasera si conoscerà il nome della quarta retrocessa e si devono ancora disputare gli spareggi promozione. Di certo c'è che molte panchine sono senza un proprietario e tutto può ancora accadere da qui alla prossima metà di giugno, quando tutte le società- almeno teoricamente- avranno deciso su chi puntare in veste di guida tecnica. Il portale Tuttomercatoweb ha fatto il punto della situazione sottolineando che la Salernitana è una delle poche realtà che non ha problemi da questo punto di vista: toccherà a Stefano Colantuono condurre il cavalluccio marino verso l'alta classifica, mai in passato Lotito e Mezzaroma avevano già ufficializzato mister e staff tecnico al 31 di maggio. Tornano in B dopo una parentesi in Lega Pro Liverani e Bisoli, il primo autore di un miracolo a Terni con Palombi centravanti, il secondo ripartito da Padova dopo qualche esonero di troppo in cadetteria e vincitore del girone B con 180 minuti di anticipo ai danni della Samb di Capuano. Ecco il quadro nel dettaglio, il Benevento riparte da Bucchi, mentre a Crotone sognano il ritorno di Juric. Occasione importante per Sottil a Livorno, Inzaghi dovrebbe salutare Venezia dopo i play off e firmare con il Bologna:

Ecco il quadro aggiornato delle panchine in serie cadetta:

Ascoli: Serse Cosmi (?)

Avellino: Claudio Foscarini (90% confermato, 10% altro)

Bari: Fabio Grosso (?)

Benevento: Cristian Bucchi (NUOVO)

Brescia: Ivo Pulga (10% confermato, 90% altro)

Carpi: Marcello Chezzi (NUOVO)

Cesena: Fabrizio Castori (CONFERMATO)

Cittadella: Roberto Venturato (?)

Cremonese: Andrea Mandorlini (90% confermato, 10% altro)

Crotone: Walter Zenga (10% confermato, 90% altro)

Foggia: Giovanni Stroppa (50% confermato, 50% altro)

Frosinone: Moreno Longo (?)

Hellas Verona: Fabio Pecchia (10% confermato, 90% altro)

Lecce: Fabio Liverani (CONFERMATO)

Livorno: Andrea Sottil (CONFERMATO)

Padova: Pierpaolo Bisoli (CONFERMATO)

Palermo: Roberto Stellone (?)

Perugia: Alessandro Nesta (?)

Pescara: Giuseppe Pillon (80% confermato, 20% altro)

Salernitana: Stefano Colantuono (CONFERMATO)

Spezia: Fabio Gallo (10% confermato, 90% altro)

Venezia: Filippo Inzaghi (?)

Virtus Entella: Gennaro Volpe (?)

Redazione Sport