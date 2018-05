TMW: Salernitana su un attaccante di Lega Pro L'indiscrezione del noto portale

Come spesso accaduto in questi anni- ma con alterne fortune- la Salernitana potrebbe decidere di pescare in Lega Pro per acquistare il cartellino di calciatori potenzialmente interessanti in prospettiva e con i quali realizzare qualche plusvalenza così come accaduto, tanto per fare un esempio, con Empereur e Caccavallo. In attesa di capire quale sarà il futuro del centravanti Volpicelli (che dovrebbe firmare un triennale, partire per il ritiro del 15 luglio e poi essere girato ad una tra Samb e Paganese) la dirigenza avrebbe messo gli occhi su un attaccante del Catania che, nella stagione in corso, è stato un titolare quasi inamovibile. Stando a quanto riportato dal sito TuttoC, infatti, nelle ultime ore molti osservatori cadetti avrebbero mosso passi ufficiali per Maks Barisic, calciatore del Catania attualmente impegnato nei play off promozione. Ieri a Salò per il match dei playoff tra la Feralpi e gli etnei, erano presenti gli emissari di Padova, Perugia e Salernitana per il giocatore. Barisic, 23 anni, è sotto contratto col Catania fino al giugno 2019, ma avrebbe strappato una mezza promessa alla società: libertà di scegliere una nuova destinazione in categoria superiore qualora non si riuscisse a vincere gli spareggi. Il suo score, tuttavia, non è certo esaltante: in 74 presenze tra i professionisti ha segnato 13 gol, 5 in quindici partite quest'anno. Non certo quel bomber che servirebbe alla Salernitana che, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, non lo sta certo seguendo con priorità assoluta.

Redazione Sport