Vicenza, tutti svincolati. Proposto un calciatore, ma... Al momento ci sono altre priorità

Sarà pur vero che non bisogna guardare sempre chi sta messo peggio, ma di certo c'è che realtà importanti quanto e più di Salerno stanno attraversando dei momenti sportivamente parlando drammatici. Retrocesso in C, a rischio fallimento per tutto l'arco della stagione e salvo dalla D soltanto grazie agli spareggi play out, il Vicenza sta per essere acquistato dalla famiglia Rosso e si parla di una clamorosa fusione con il Bassano, altro club di Lega Pro che negli ultimi tempi ha sfiorato più volte la promozione, ma che non stava vivendo una fase florida dal punto di vista economico. I tifosi biancorossi sono disorientati e mai avrebbero pensato di ritrovarsi a commentare situazioni così particolari, non a caso in tanti si dicono pronti a scendere in piazza per chiedere di "rispettare la storia ricordando quanto gloriosi siano i trascorsi sportivi del Vicenza", come si legge in una nota diffusa sul web. E' notizia di questi minuti che l'acquisto della tradizione sportiva del Vicenza da parte della famiglia Rosso porterà allo svincolo d'ufficio degli otto giocatori sotto contratto con il vecchio club per la prossima stagione. Si tratta dei portieri Alex Valentini e Stefano Fortunato, dei difensori Davide Bianchie Daniele Viola, dei centrocampisti Marco Romizi e Lorenzo Tassi e degli attaccanti Nicola Ferrari e Stefano Giacomelli. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, quest'ultimo sarebbe stato proposto alla Salernitana da persone molto vicine alla società, ma al momento non rientra nei piani di Fabiani e Colantuono non solo per motivi tattici, ma anche perchè è chiara la volontà di prendere giocatori che possano davvero innalzare il tasso tecnico della rosa. In passato Giacomelli era considerato un top player per la B, ma la parabola discendente è stata evidente e così difficilmente le sue strade si incroceranno con quelle della Salernitana se non...da avversario.

Redazione Sport